GF Vip, Antonella Elia fa una rivelazione su Lucia Ilardo: "Voleva fare sess0 con Raul"

La finale del Grande Fratello Vip andata in scena il 19 maggio non è stata segnata soltanto dalla vittoria di Alessandra Mussolini, ma soprattutto da un acceso confronto in studio che ha catalizzato l’attenzione del pubblico: il triangolo composto da Renato Biancardi, Lucia Ilardo e Raul Dumitras.

Tra accuse reciproche, battute al vetriolo e rivelazioni inattese, la tensione in diretta ha trasformato la puntata finale in un vero e proprio scontro emotivo.

Lo scontro tra Renato Biancardi e Raul Dumitras: tensione alle stelle

Tutto ha avuto origine da un commento di Raul Dumitras sull’abito indossato da Lucia Ilardo, interpretato da Renato Biancardi come una provocazione fuori luogo, soprattutto dopo che lo stesso Renato aveva confidato a Raul un reale interesse per la concorrente. Argomenti grande fratello

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Raul ha provato a ridimensionare l’accaduto, definendolo uno scherzo privo di malizia, ma il chiarimento non ha convinto. Durante il confronto, infatti, sarebbe emersa una frase destinata a far discutere: “Se mi piaceva Lucia me la prendevo perché sono cento volte più uomo di te”.

Il segreto di Lucia Ilardo e la rivelazione in studio

Il momento più acceso della serata è arrivato quando Lucia Ilardo ha deciso di parlare apertamente del suo rapporto con Raul Dumitras, svelando un presunto “segreto” legato alla loro conoscenza nel programma.

Secondo il suo racconto, la concorrente avrebbe semplicemente chiesto a Raul se, una volta terminata l’esperienza televisiva, avrebbe voluto continuare a frequentarla in amicizia. Una versione che però è stata contestata in studio da Antonella, che ha riportato una dichiarazione ben diversa: “Lei mi ha detto: vorrei vedere Raul fuori di qua e farci sesso”.

Una frase che ha immediatamente acceso il dibattito tra i presenti, portando Lucia Ilardo a replicare con fermezza: “Non siamo bigotti”.

Il bigliettino nella valigia di Raul Dumitras

A rendere ancora più complessa la vicenda è stato un ulteriore colpo di scena rivelato in diretta da Ilary Blasi: prima dell’eliminazione di Renato Biancardi, è emerso che Lucia Ilardo avrebbe lasciato un bigliettino nella valigia di Raul Dumitras.

Nel messaggio, la concorrente avrebbe scritto parole affettuose: “Gli ho scritto che gli voglio bene e che quando vuole ci sarò per lui”.