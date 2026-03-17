Martedì 17 marzo prende il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, il celebre reality show condotto da Ilary Blasi. Le opinioniste di questa stagione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare le dinamiche della Casa.
Il programma andrà in onda in prima serata su Canale 5, con la promessa di nuovi colpi di scena, talenti da scoprire e il montepremi finale da conquistare dai concorrenti.
I concorrenti già entrati e chi li raggiungerà
Prima dell’inizio ufficiale, venerdì 13 marzo, la Casa del GF Vip ha accolto anticipatamente quattro concorrenti protagonisti dell’Open House: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.
A loro si uniranno altri dodici partecipanti:
- Francesca Manzini
- Marco Berry
- Alessandra Mussolini
- Raimondo Todaro
- Giovanni Calvario
- Dario Cassini
- Paola Caruso
- Nicolò Brigante
- Antonella Elia
- Barbara Prezia
- Lucia Ilardo
- GionnyScandal
Anche il pubblico avrà la possibilità di interagire con le dinamiche della Casa, che quest’anno presenta una struttura completamente rinnovata.
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Il secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip è fissato per venerdì 20 marzo.
Lite in hotel prima dell’ingresso nella Casa
Secondo una segnalazione giunta a Deianira Marzano, prima di entrare nella Casa si sarebbe verificata una lite in albergo tra i concorrenti.
Una donna che lavora in hotel ha raccontato: “Lavoro qui in albergo e stanotte è successo un casino assurdo. C’erano Barbara Prezia con altri del GF in camera che facevano un rumore esagerato, ridevano, urlavano… proprio caos totale. Ad un certo punto, Antonella Elia è sbottata, ha iniziato a urlare e da lì è partita una lite vera e propria. Sono usciti anche nei corridoi e si sono dette di tutto, parole pesanti proprio…”.
Questo episodio anticipa già la tensione e le dinamiche che i fan potranno seguire nella nuova stagione del reality.