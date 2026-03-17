Martedì 17 marzo prende il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, il celebre reality show condotto da Ilary Blasi. Le opinioniste di questa stagione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare le dinamiche della Casa.

Il programma andrà in onda in prima serata su Canale 5, con la promessa di nuovi colpi di scena, talenti da scoprire e il montepremi finale da conquistare dai concorrenti.

I concorrenti già entrati e chi li raggiungerà

Prima dell’inizio ufficiale, venerdì 13 marzo, la Casa del GF Vip ha accolto anticipatamente quattro concorrenti protagonisti dell’Open House: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.

A loro si uniranno altri dodici partecipanti:

Francesca Manzini

Marco Berry

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

Giovanni Calvario

Dario Cassini

Paola Caruso

Nicolò Brigante

Antonella Elia

Barbara Prezia

Lucia Ilardo

GionnyScandal

Anche il pubblico avrà la possibilità di interagire con le dinamiche della Casa, che quest’anno presenta una struttura completamente rinnovata. Argomenti grande fratello

antonella elia

adriana volpe

raul dumitras

raimondo todaro

paola caruso

lucia ilardo

Il secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip è fissato per venerdì 20 marzo.

Lite in hotel prima dell’ingresso nella Casa

Secondo una segnalazione giunta a Deianira Marzano, prima di entrare nella Casa si sarebbe verificata una lite in albergo tra i concorrenti.

Una donna che lavora in hotel ha raccontato: “Lavoro qui in albergo e stanotte è successo un casino assurdo. C’erano Barbara Prezia con altri del GF in camera che facevano un rumore esagerato, ridevano, urlavano… proprio caos totale. Ad un certo punto, Antonella Elia è sbottata, ha iniziato a urlare e da lì è partita una lite vera e propria. Sono usciti anche nei corridoi e si sono dette di tutto, parole pesanti proprio…”.

Questo episodio anticipa già la tensione e le dinamiche che i fan potranno seguire nella nuova stagione del reality.