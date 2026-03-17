Il Grande Fratello ViP è finalmente tornato. Oggi, martedì 17 marzo 2026, prende il via la nuova edizione del celebre reality show di Mediaset, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, a quasi otto anni dall’ultima esperienza, affiancata da Cesara Buonamici e dalla new entry Selvaggia Lucarelli, che debutta come opinionista dopo il suo congedo da Ballando con le Stelle.

Prima puntata: anticipazioni e novità

Dopo il ‘terremoto’ legato al caso Signorini-Corona, il Grande Fratello Vip 2026 si presenta al pubblico con l’obiettivo di risollevarsi e offrire un’edizione coinvolgente. La sfida è doppia: da un lato far dimenticare l’addio del conduttore precedente, dall’altro riscattare il flop della scorsa stagione.

Ilary Blasi, che ha guidato le prime tre edizioni tra il 2016 e il 2018, torna dunque al timone. Terza esperienza per Cesara Buonamici, mentre Selvaggia Lucarelli porta in studio il suo carattere diretto e pungente, pronta a dare vita a commenti e confronti interessanti.

Questa edizione propone un doppio appuntamento settimanale: oggi, martedì 17 marzo 2026, va in onda la prima puntata, mentre il secondo appuntamento è previsto per venerdì, sempre in prima serata su Canale 5.

I concorrenti del GF VIP 2026

Il cast di questa edizione unisce grandi ritorni e debutti assoluti, promettendo dinamiche interessanti fin dai primi giorni. Quattro concorrenti hanno già varcato la porta durante l’Open House su Mediaset Infinity: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.

Oggi entreranno gli altri protagonisti, completando il cast di 16 vip: Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Barbara Prezia, Dario Cassini, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Lucia Ilardo, GionnyScandal, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

adriana volpe

antonella elia

lucia ilardo

alessandra mussolini

raimondo todaro

paola caruso

Prime tensioni tra i concorrenti

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, già prima dell’ingresso nella casa alcuni concorrenti hanno avuto i primi screzi (ne abbiamo parlato QUI). Nella struttura di Roma dove alloggiano i vip, Antonella Elia avrebbe avuto un alterco con Barbara Prezia e altri membri del cast a causa degli schiamazzi notturni, con “parole pesanti” che anticipano un clima acceso fin dai primi giorni.

Quando e dove vedere il Grande Fratello VIP 2026

La prima puntata del Grande Fratello VIP 2026, condotta da Ilary Blasi, va in onda questa sera in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:20, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Chi preferisce lo streaming può seguire il reality in diretta o on demand su Mediaset Infinity, tramite app o sito. Inoltre, è disponibile la diretta 24 ore su Mediaset Extra (canale 55) e su Mediaset Infinity, dalle 9 del mattino fino a mezzanotte.

Daytime e riepiloghi

Per chi vuole seguire i momenti salienti della giornata, il daytime è trasmesso su: