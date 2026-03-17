Si riaprono le porte della casa più famosa d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. La nuova edizione, al cui timone torna Ilary Blasi, prende il via in una location totalmente rinnovata, che ha subito suscitato curiosità e scalpore tra il pubblico e i primi concorrenti.

Gli interni sono completamente diversi rispetto alle passate stagioni, con colori neutri e rilassanti nelle zone mostrate in anteprima. Ma qual è il luogo preciso in cui si trova la casa del GF Vip 2026? Scopriamolo insieme.

Com’è la “nuova” casa del GF Vip 2026

Il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione porta con sé numerose novità. Una di queste è l’Open House, l’ingresso anticipato di alcuni concorrenti che ha permesso ai telespettatori di sbirciare i nuovi ambienti del reality show.

Zona giorno: relax e nuance neutre

La zona giorno mostra subito un cambio di stile rispetto al passato: addio ai colori sgargianti e ai divanetti dai toni accesi, sostituiti da arredi più soft con tonalità calde e neutre come beige e marrone, accompagnate da qualche tocco più vivace, come il giallo senape di alcune poltroncine. L’atmosfera complessiva è più rilassante e accogliente, quasi come un vero soggiorno di casa.

Zona notte: dettagli già svelati

Per quanto riguarda la zona notte, vige ancora massimo riserbo. Alcune immagini mostrano letti singoli con arredi in tonalità di blu e azzurro, che si abbinano perfettamente al parquet. Anche qui, l’obiettivo è creare un ambiente che inviti al relax per i concorrenti. Argomenti grande fratello

ilary blasi

Dove si trova la casa del GF Vip 2026 a Roma

La casa del Grande Fratello è storicamente situata a Roma, ma non tutti conoscono il luogo preciso. In passato, le ambientazioni erano ricostruite negli studi di Cinecittà, sede dell’originale casa del reality show. Dal 2024, con la messa in onda della 18ª edizione del format classico, il GF si è spostato presso i Lumina Studios di Roma, e sarà qui che si svolgerà per la prima volta il GF Vip 2026.

Lumina Studios: il nuovo “villaggio” del GF

I Lumina Studios si trovano nella zona nord di Roma, in via Macherio, all’interno del Parco di Veio. Qui è stato realizzato un vero e proprio “villaggio” che ospita non solo la casa del GF Vip, ma anche gli ambienti destinati alla produzione del programma.

Il complesso misura circa 1.750 metri quadrati e garantisce la massima privacy ai concorrenti. La diretta televisiva, invece, continuerà a essere trasmessa dagli studi di Cinecittà, come avvenuto nelle precedenti edizioni.