GF Vip, sfuriata di Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: urla e oggetti lanciati, interviene la regia

La tensione esplode nella casa del Grande Fratello Vip: una lite tra Marco Berry e Francesca Manzini ha dato il via a una catena di scontri che ha coinvolto diversi concorrenti, culminando in un acceso faccia a faccia tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Francesca Manzini: “Ho avuto paura, ma non voglio cavalcare la situazione”

Dopo lo scontro con Marco Berry, Francesca Manzini si è confidato con gli altri coinquilini, spiegando di essersi sentita a disagio per l’atteggiamento dell’uomo.

L’imitatrice ha parlato di un momento difficile, sottolineando come l’episodio abbia riacceso ricordi personali: “Io ho avuto paura, non di lui, ma del gesto. Non sapete cosa ho vissuto in passato”.

Nonostante ciò, la Manzini ha voluto chiarire di non voler accusare Berry né ingigantire l’accaduto: “Non sto dicendo che è un mostro, è solo irascibile. Non voglio macchiare la sua reputazione”.

Antonella Elia interviene: “Accuse gravissime”

A frenare il racconto di Francesca Manzini è stata Antonella Elia, che ha invitato la concorrente a ridimensionare i toni: “È gravissimo quello che dici. Metti in pericolo un uomo”.

Secondo l’Elia, episodi come questo non possono essere paragonati a esperienze traumatiche più profonde e dovrebbero essere elaborati fuori dal contesto del reality.

Scontro acceso: Antonella Elia contro Alessandra Mussolini

La situazione è degenerata quando Alessandra Mussolini ha accusato Antonella Elia di manipolare la Manzini e minimizzare l’accaduto: “È per colpa delle donne come te se succedono certe cose”.

Da lì è partita una vera e propria sfuriata: Antonella Elia ha perso il controllo, insultando la Mussolini e arrivando a lanciare oggetti in cucina. Argomenti grande fratello

antonella elia

alessandra mussolini

Le urla hanno spaventato gli altri concorrenti, tra cui Adriana Volpe e Renato Biancardi, che sono intervenuti per separarle.

Momenti di tensione: la regia cambia inquadratura

La produzione del Grande Fratello Vip è intervenuta rapidamente, cambiando inquadratura e mostrando la piscina mentre in sottofondo si sentivano ancora le urla provenire dal salone e dal giardino.

Lo sfogo di Alessandra Mussolini: “Una scena allucinante”

Dopo l’accaduto, Alessandra Mussolini si è sfogata con gli altri concorrenti, usando parole durissime contro Antonella Elia: “È isterica, una pazza. Urla, lancia oggetti, non sta bene”.

La Mussolini ha ribadito la sua posizione, accusando l’Elia di aver esasperato la situazione e di avere un atteggiamento problematico nei confronti degli altri.

Clima sempre più teso nella casa

L’episodio ha lasciato strascichi evidenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, con i concorrenti divisi e un clima sempre più teso.

Resta da capire se la produzione prenderà provvedimenti disciplinari o se la situazione rientrerà nei prossimi giorni.