La rivalità tra Antonella Elia e Adriana Volpe non rappresenta certo una novità per il pubblico televisivo italiano. Il loro rapporto teso, nato durante una precedente edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe diventare uno degli elementi più esplosivi della nuova edizione del reality di Canale 5. E anche questa volta, il programma ha saputo sfruttare al massimo questa dinamica, mettendole nuovamente una contro l’altra fin dal loro primo incontro nella Casa.

Ingresso infuocato: scintille dopo pochi secondi

Non c’è stato nemmeno il tempo per i convenevoli: Antonella Elia, non appena ha varcato la soglia della porta rossa, ha prontamente litigato con Adriana Volpe. L’ex volto di Non è la Rai ha subito puntato il dito contro la conduttrice, accusandola di essere la causa del suo cambio d’abito all’ultimo minuto: “Ecco perché mi hanno detto che non potevo vestirmi di rosso, perché hai tu un vestito rosso!”.

Un’accusa che ha immediatamente riacceso vecchi rancori e dato il via a una nuova fase del loro scontro.

Saluti freddi e tensione palpabile

Durante il suo ingresso, Antonella Elia ha salutato cordialmente quasi tutti i concorrenti, ma ha ignorato volutamente Adriana Volpe, che invece sembrava pronta a un abbraccio di circostanza. Un gesto che non è passato inosservato e che ha contribuito ad aumentare la tensione già altissima tra le due.

Il Grande Fratello Vip riaccende il conflitto

A peggiorare la situazione ci hanno pensato gli autori, che hanno deciso di mostrare una clip riassuntiva delle precedenti discussioni tra le due. Un montaggio che ha riportato alla luce il loro storico astio, nato nel 2020 proprio all’interno della Casa e proseguito negli anni anche in altri programmi televisivi come BellaMa’.

Tra le frasi più pungenti riproposte, spicca quella di Antonella Elia, che in passato aveva definito Adriana Volpe: “Un’oca che si crede una missionaria, convinta di dover portare la pace nel mondo”. Argomenti grande fratello

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La Casa si divide: concorrenti chiamati a schierarsi

Dopo la messa in onda della clip, gli altri concorrenti sono stati invitati a prendere posizione. La Casa si è così divisa in due fazioni quasi perfettamente equilibrate.

L’unica a schierarsi subito e apertamente è stata Ibiza Altea, che ha scelto di sostenere Adriana Volpe. Gli altri gieffini, invece, si sono distribuiti in modo più prudente, formando due gruppi da otto persone ciascuno.

Una divisione strategica, forse dettata dalla volontà di non esporsi troppo già nella prima puntata, ma che lascia presagire dinamiche ancora più complesse nei prossimi giorni.