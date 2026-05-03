Marco Berry vuole abbandonare il GF Vip e Antonella Elia scoppia a piangere: nella Casa regna il caos

La tensione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è tornata a salire in modo significativo dopo un acceso scontro tra Francesca Manzini e Marco Berry, che ha incrinato ulteriormente gli equilibri già fragili del gruppo.

Lo scontro tra Francesca Manzini e Marco Berry

Tutto è iniziato da un confronto particolarmente duro tra i due concorrenti. Durante la discussione, Francesca Manzini ha dichiarato di essersi spaventata per le urla di Marco Berry, collegando l’episodio a traumi personali del passato.

Le sue parole hanno avuto un forte impatto sugli altri concorrenti, portando anche Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo a definire il comportamento del gieffino come “aggressivo”.

Marco Berry valuta l’addio al GF Vip

Le accuse hanno scatenato una forte reazione in Marco Berry, che è apparso profondamente scosso. Il concorrente ha infatti manifestato l’intenzione di abbandonare il programma, dichiarando: “Io me ne vado, non sto qui a farmi dare del violento. Hanno detto che faccio paura alle donne e che sono aggressivo”.

Una presa di posizione netta che ha immediatamente acceso il dibattito nella Casa.

L’intervento di Antonella Elia

A prendere le difese di Marco è stata Antonella Elia, che si è rivolta direttamente a Francesca Manzini, criticando l’uso di termini considerati troppo pesanti: “Tu nel dirgli che è violento e che hai avuto paura, lo distruggi. Puoi dire che è stato irascibile, ma non violento. Non tiriamo in ballo la violenza sulle donne”.

Le sue parole hanno acceso ulteriormente gli animi, dividendo i concorrenti. Argomenti grande fratello

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Caos nella Casa e lo scontro con Alessandra Mussolini

La tensione accumulata ha portato a un nuovo acceso confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, culminato in urla e gesti plateali. Durante lo scontro, la Elia ha addirittura lanciato i guanti da cucina che aveva in mano, segno di un clima sempre più instabile.

Nel frattempo, Marco Berry ha iniziato a preparare le valigie, dirigendosi verso il confessionale per comunicare ufficialmente la sua decisione di lasciare il gioco.

Le lacrime di Antonella Elia

La scena ha profondamente colpito Antonella Elia, che ha seguito Marco fino al confessionale, abbracciandolo in lacrime: “No, vuole andare via. Che iene che sono, che iene”.

Un’espressione forte, con cui la concorrente ha indirettamente accusato Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Lucia Ilardo di aver contribuito alla decisione del gieffino.

La reazione fredda di Alessandra Mussolini

Diversa invece la reazione di Alessandra Mussolini, che insieme a Lucia Ilardo ha commentato con distacco la situazione: “Piange perché Marco Berry vuole abbandonare il GF Vip? E che piangesse. Che sceneggiata orrenda”.