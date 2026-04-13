Antonella Elia e Marco Berry, dal feeling alla rottura al GF Vip: tensioni e scontro durissimo in Casa

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, uno dei rapporti più chiacchierati della Casa è tornato al centro dell’attenzione: quello tra Antonella Elia e Marco Berry. Un legame nato tra complicità e confidenze che, nel giro di pochi giorni, si è trasformato in un acceso scontro fatto di accuse, incomprensioni e parole pesanti.

Un rapporto nato tra complicità e confidenze

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Marco Berry avevano iniziato a costruire un rapporto sempre più vicino. Tra battute, momenti di leggerezza e confidenze quotidiane, la loro sintonia non era passata inosservata né agli altri concorrenti né al pubblico.

Col passare del tempo, quello che sembrava un semplice rapporto di amicizia ha iniziato a sembrare qualcosa di più, soprattutto dal punto di vista di Antonella, che non ha nascosto le sue emozioni.

“Quando mi racconta delle sue immersioni e dei lanci col paracadute io mi immagino lì con lui!”, aveva raccontato, lasciandosi andare anche a una nota di delusione: “Sono molto offesa che non mi abbia mai baciato”.

Il confronto in studio e i dubbi sul loro legame

Durante la puntata, Ilary Blasi ha deciso di approfondire la natura del loro rapporto mostrando una clip con i momenti più significativi vissuti nella Casa. Un modo per chiarire se tra i due ci fosse davvero qualcosa di più di una semplice amicizia.

Se da un lato Antonella Elia si è mostrata aperta a un possibile interesse sentimentale, dall’altro Marco Berry ha frenato, definendo il loro rapporto esclusivamente amichevole e lasciando intendere anche la presenza di situazioni esterne alla Casa.

Una distanza di vedute che ha iniziato a pesare sempre di più, facendo emergere una crescente tensione tra i due.

La lite esplode nella Casa: da flirt a guerra aperta

La situazione è precipitata improvvisamente durante una discussione che ha coinvolto anche Paola Caruso. Una frase di Marco, interpretata male o comunque non gradita da Antonella, ha acceso la miccia. Argomenti grande fratello

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Da quel momento il confronto è degenerato rapidamente. Tra accuse reciproche e toni sempre più alti, i due hanno iniziato a rinfacciarsi atteggiamenti e comportamenti, trasformando un rapporto già fragile in un vero e proprio scontro.

Nel mezzo della tensione, Antonella ha anche avuto un momento di sfogo rompendo alcune noci di cocco, spiegando poi: “Ho fatto due Isole, questo è l’unico modo per aprirle, pure a casa mia le spacco così”.

Insulti e rottura definitiva: “Mago Magò” e “maleducata”

Il confronto non si è fermato lì. La discussione si è spostata a tavola, dove i toni sono diventati ancora più duri.

Antonella Elia ha insultato Marco Berry con espressioni come “mago magò”, “elfo” e “nano”, mentre lui ha risposto accusandola di essere “maleducata” e di “predicare bene e razzolare male”.

Uno scambio acceso che ha sancito una frattura profonda tra i due, arrivando addirittura alla decisione di non parlarsi più.