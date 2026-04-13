Scoppia il “Bresaola Gate” al GF Vip, Paola Caruso furiosa: "Ho sbroccato!"

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip è ormai alle stelle e l’ultima lite ne è la prova. A infiammare gli animi è stata una discussione apparentemente banale, nata per alcune fette di bresaola, ma degenerata in uno scontro durissimo tra Paola Caruso e Antonella Elia, tra urla, accuse e attacchi personali.

Paola Caruso furiosa al GF Vip: “Non sono qui per farmi insultare”

Dopo l’ennesimo battibecco con Antonella Elia, Paola Caruso si è rifugiata in confessionale, dove si è sfogata duramente con gli autori del reality.

Poco dopo, parlando in giardino con Francesca Manzini e Raimondo Todaro, la concorrente ha raccontato la sua crisi: “Io qui sono venuta con degli scopi precisi. Prima in confessionale ero nera, ho sbarellato di brutto. Non sono qui per farmi insultare e aggredire ogni giorno da Antonella Elia”.

La showgirl ha ribadito di avere obiettivi chiari, anche legati a suo figlio, e di non essere entrata nel programma per litigare: “Sono qui per dimostrare chi sono davvero e quello che so fare. Non mi interessa litigare o denigrare gli altri”.

“Questo non è più un gioco, è cattiveria”

Nel suo sfogo, Paola Caruso ha espresso un giudizio molto duro sul clima nella casa del GF Vip: “Questo gioco mi sta facendo arrabbiare. Non è più un gioco, è cattiveria. Qui sembra che si debba far uscire male qualcuno per stare meglio gli altri”.

E ancora: “Non vince chi urla di più o insulta. Vince chi resiste mentalmente e chi viene apprezzato dal pubblico”.

Lite per la bresaola: cosa è successo tra Paola Caruso e Antonella Elia

La scintilla che ha fatto esplodere la lite è stata apparentemente banale: del cibo. Argomenti grande fratello

paola caruso

antonella elia

Quando Adriana Volpe ha chiesto della bresaola, Paola Caruso si è subito infastidita: “Avete mangiato tutto! Voglio mangiarla anche io”.

A quel punto è intervenuta Antonella Elia, dando il via a uno scontro durissimo. Tra accuse e provocazioni, l’Elia ha detto: “Non urlare, non farti venire un attacco isterico”.

La risposta della Caruso non si è fatta attendere: “Non ti sopporto, sei sempre cattiva. Posso mangiare pure io o solo voi?”.

Insulti e tensione alle stelle nella casa del GF Vip

La discussione è degenerata rapidamente, con insulti reciproci e toni sempre più accesi. Antonella Elia ha accusato la coinquilina di essere maleducata: “Mangi dalla mattina alla sera. Maleducata!”.

Paola Caruso ha reagito urlando e ironizzando su sé stessa: “Sono antipaticissima, la più maleducata e nevrastenica della Casa”.