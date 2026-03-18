I concorrenti del Grande Fratello Vip spesso dimenticano di avere le telecamere puntate 24 ore su 24. Non sorprende quindi che gaffe e dichiarazioni inopportune siano frequenti, e anche nella nuova edizione, a meno di 24 ore dal debutto, un gieffino ha già fatto il suo primo scivolone.

Francesca Manzini parla di comicità e imitazioni

Ieri notte, subito dopo la prima puntata del GF Vip 2026, Francesca Manzini e Dario Cassini hanno discusso di comicità e imitazioni. La vippona ha spiegato che, al contrario di Vincenzo De Lucia, che riesce a imitare anche persone del sesso opposto, per lei è più difficile imitare gli uomini: “Lui è bravissimo, riesce a riprodurre la voce delle donne famose in modo perfetto. Fa le voci uguali! Anche io riesco a fare le donne identiche, ma non ci riesco con gli uomini. Faccio Gianluigi Nuzzi e Paolo Del Debbio e basta, però non riesco a farli uguali. Vincenzo De Lucia invece riesce proprio a fare lo stesso tono delle donne che imita”.

La domanda imbarazzante di Marco Berry su Paolo Del Debbio

Durante la conversazione, Marco Berry è intervenuto con un commento su Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio e 4 di Sera: “Del Debbio è forte! Lui fa troppo ridere, quando si arrabbia fa morire dal ridere, davvero grande”.

Francesca Manzini ha quindi imitato Del Debbio, spiegando alcune sue caratteristiche in studio: “Lui spesso parla con la mano sulla bocca e se tu ti ripeti, lui inizia a dire ‘ok, va bene, va bene, ho capito’. Poi c’è l’ispettore di studio che mi fa morire, che cerca di parlargli”. Argomenti grande fratello

A questo punto, però, Marco Berry l’ha interrotta con una domanda che ha subito catturato l’attenzione dei social: “Ma quindi tu lo conosci? Ma beve veramente? No? Beve?”.

La risposta di Francesca Manzini è stata visibilmente imbarazzata: “Non lo so, no, no, no, io sto lì con lui ma sul lavoro”.

La reazione della regia e i commenti sui social

La regia ha prontamente cambiato inquadratura, ma la domanda era già stata ascoltata dai telespettatori di Mediaset Extra, che hanno commentato l’episodio sui social. Probabilmente, nelle prossime ore, gli autori ricorderanno a Marco Berry che le telecamere registrano giorno e notte, invitandolo a maggiore cautela nelle prossime dichiarazioni.