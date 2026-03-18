Ieri sera è partita la nuova edizione del GF Vip 8, condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Nonostante l’attesa dei fan, la prima puntata ha segnato gli ascolti più bassi nella storia del reality: appena 2.146.000 telespettatori e uno share del 18,35%. Un dato inferiore non solo alle precedenti edizioni Vip, ma anche alla versione Nip condotta da Simona Ventura