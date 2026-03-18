Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Nonostante l’attesa per il ritorno del reality show di Canale 5, i dati Auditel segnalano un esordio inferiore alle aspettative.
Auditel: record negativo per il debutto
La prima puntata ha registrato 2.146.000 telespettatori con uno share del 18,35%, segnando così il debutto più basso della storia del programma. Un risultato inferiore anche all’esordio della versione Nip di settembre, condotta da Simona Ventura, che aveva totalizzato 2.813.000 spettatori e uno share del 20,35%.
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Confronto con le edizioni precedenti
Per comprendere meglio il calo, ecco i dati delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip e del Grande Fratello:
- Grande Fratello Vip 2022: 2.636.000 spettatori, 21,73% di share.
- Grande Fratello 2023, condotto da Alfonso Signorini: 2.994.000 spettatori, 23,02% di share.
- Grande Fratello 2024, sempre con Alfonso Signorini: 2.510.000 spettatori, 21,28% di share.
I numeri di ieri sera sanciscono il debutto peggiore di sempre nella storia del reality di Canale 5.