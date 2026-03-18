La nuova edizione del Grande Fratello Vip si apre subito con tensione e humour tagliente. Appena entrata in studio, Selvaggia Lucarelli fa capire che non sarà una convivenza ordinaria: le prime battute con Ilary Blasi sono già piene di frecciatine che fanno il giro del web.

"Si mangia meglio alla mensa di Mediaset, o dall'altra parte?", chiede Blasi. Risposta secca di Lucarelli: "Dall'altra parte non se magna". Chiosa della conduttrice: "Se magna bene qua, fidati".

Ledwall spenti: un nuovo affondo di Blasi

Durante la sequenza con Antonella Elia, i ledwall della neonata "galleria del tempo" si spengono improvvisamente. Blasi trasforma il problema tecnico in un’altra battuta: "Ma come, abbiamo speso tutti sti soldi? Selvaggia Lucarelli ha donato il 20% del suo cachet per fare stare cosa!".

La platea ride. Lucarelli incassa, ma solo per provare a rispondere di fino in conclusione di puntata. Argomenti grande fratello

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Il caffè che nessuno ha dimenticato

Il momento più denso arriva sul finale. Selvaggia Lucarelli commenta per la zona "Gold Club": "Sembra la tua casa all'Eur". Blasi replica: "Ma te che ne sai?". Lucarelli: "Eeeeh abbiamo visto".

Blasi prova a chiudere bonariamente: "Vabbè, te invito per un caffè".

Ma Lucarelli, senza esitazione, risponde: "Li conosco bene i tuoi caffè".

La battuta non è neutra: richiama il celebre caffè tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino, che ha alimentato per mesi gossip, ricostruzioni e smentite. La stessa Lucarelli ha scritto sul Fatto Quotidiano: "Ovviamente nessuno di noi ha mai creduto alla storia del semplice caffè".