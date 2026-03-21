Un noto ex gieffino ha commentato le recenti difficoltà di Alfonso Signorini , sottolineando come l'ex conduttore del Grande Fratello, spesso percepito come moralista, stia vivendo le conseguenze delle sue stesse scelte

Tra i concorrenti più noti del Grande Fratello, Filippo Nardi ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel mondo della televisione. Dopo il reality, ha partecipato a programmi come Le Iene, Loveline, L’Isola dei Famosi e Detto Fatto, diventando anche uno degli opinionisti più riconoscibili dei programmi di Barbara d’Urso, come Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live – Non è la d’Urso.

In un’intervista rilasciata a Fanpage, nel podcast Non è la Tv, Nardi ha raccontato con franchezza il periodo da opinionista: “Per anni ho fatto l’opinionista. Erano venti minuti di interventi, ma dovevo aspettare sessanta giorni per essere pagato, e alla fine, tra tasse e spese, il 74% del compenso spariva. Mi pagavano 300-400 euro a volta, e alla fine non era più conveniente”.

La nuova vita nelle campagne della Romagna

Oggi Filippo Nardi ha lasciato Roma e Milano per trasferirsi nelle tranquille campagne della Romagna. Qui, tra le colline e i campi, ha riscoperto un ritmo di vita più semplice, fatto di lavori manuali e attività che lo appassionano. Passa le giornate a restaurare mobili per amici, collaborare con una radio locale e consegnare pizze, un’attività che lo tiene in movimento e gli permette di conoscere ogni strada della zona.

Racconta lui stesso: “Mi sveglio prestissimo, faccio i lavoretti e restauro mobili. La sera consegno pizze: oggi ho percorso 140 chilometri. Mi danno da mangiare, mi pagano per imparare le strade e lavoro poche ore al giorno. Meglio di così cosa c’è?”.

La stoccata ad Alfonso Signorini

Durante l’intervista, Nardi ha voluto commentare anche la situazione di Alfonso Signorini e le accuse mosse da Fabrizio Corona. Pur non avendo prove dirette, non ha nascosto il suo punto di vista sul comportamento del direttore: “Io con i miei occhi non ho mai visto nulla, ho solo sentito voci di corridoio. Certe cose accadono in tutti i settori. A me non interessa la vita privata delle persone, però se fai il moralista e dici agli altri come devono vivere, allora il crollo che arriva te lo meriti”.

Il ricordo della squalifica al GF Vip

Non poteva mancare il ricordo della sua squalifica dal Grande Fratello Vip 5, un episodio che Nardi chiarisce con forza. Smentisce le accuse di comportamenti volgari nei confronti di Maria Teresa Ruta: “Dopo cinque giorni sono stato etichettato come violento e misogino per delle cavolate. Mi hanno accusato di cose che non ho mai fatto. Signorini ha detto che avrei fatto una proposta scioccante alla Ruta, ma non è vero. Lei fingeva di dormire per essere inquadrata e io ho solo raccontato episodi del militare, senza mai riferirmi a lei”.