A cura di Annalisa Accardo

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita col botto. Durante la prima puntata, infatti, ben otto concorrenti sono finiti al televoto, convinti che si trattasse di un’eliminazione immediata.

In realtà, il meccanismo è diverso: il pubblico è chiamato a votare il proprio preferito tramite SMS o app ufficiale. Il più votato otterrà l’immunità in vista della prossima nomination, prevista nella seconda puntata di oggi, venerdì 20 marzo.

Chi sono i concorrenti al televoto

I nominati sono stati scelti con dinamiche differenti:

  • Adriana Volpe, Ibiza Altea, Renato Biancardi e Raul Dumitras entrati durante l’Open House, si sono votati a vicenda finendo tutti in nomination.
  • Lucia Ilardo mandata al televoto da Barbara Prezia, Dario Cassini e Nicolò Brigante.
  • Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso nominate dal resto del gruppo.

Sondaggi GF Vip: chi è il favorito

Secondo un sondaggio pubblicato su un forum non ufficiale del reality, la situazione appare già piuttosto chiara:

Argomenti

  • Antonella Elia: 34%
  • Alessandra Mussolini: 24%
  • Adriana Volpe: 17%

Molto distanziati gli altri concorrenti:

  • Raul Dumitras: 6,8%
  • Renato Biancardi: 5,5%
  • Paola Caruso: 4,6%
  • Ibiza Altea e Lucia Ilardo: circa 3%

Situazione nella Casa: concorrenti ancora 16

Nonostante alcune tensioni iniziali, il cast resta invariato: i concorrenti sono ancora 16. In particolare, GionnyScandal non si è ritirato, nonostante nelle ultime ore avesse paventato la possibilità di abbandonare la Casa.

Cosa succede nella puntata del 20 marzo

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 sarà decisiva:

  • verrà proclamato il concorrente immune
  • si apriranno nuove nomination
  • potrebbero emergere nuovi equilibri nella Casa

 