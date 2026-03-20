La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita col botto. Durante la prima puntata, infatti, ben otto concorrenti sono finiti al televoto, convinti che si trattasse di un’eliminazione immediata.
In realtà, il meccanismo è diverso: il pubblico è chiamato a votare il proprio preferito tramite SMS o app ufficiale. Il più votato otterrà l’immunità in vista della prossima nomination, prevista nella seconda puntata di oggi, venerdì 20 marzo.
Chi sono i concorrenti al televoto
I nominati sono stati scelti con dinamiche differenti:
- Adriana Volpe, Ibiza Altea, Renato Biancardi e Raul Dumitras entrati durante l’Open House, si sono votati a vicenda finendo tutti in nomination.
- Lucia Ilardo mandata al televoto da Barbara Prezia, Dario Cassini e Nicolò Brigante.
- Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso nominate dal resto del gruppo.
Sondaggi GF Vip: chi è il favorito
Secondo un sondaggio pubblicato su un forum non ufficiale del reality, la situazione appare già piuttosto chiara:
Argomenti
- Antonella Elia: 34%
- Alessandra Mussolini: 24%
- Adriana Volpe: 17%
Molto distanziati gli altri concorrenti:
- Raul Dumitras: 6,8%
- Renato Biancardi: 5,5%
- Paola Caruso: 4,6%
- Ibiza Altea e Lucia Ilardo: circa 3%
Situazione nella Casa: concorrenti ancora 16
Nonostante alcune tensioni iniziali, il cast resta invariato: i concorrenti sono ancora 16. In particolare, GionnyScandal non si è ritirato, nonostante nelle ultime ore avesse paventato la possibilità di abbandonare la Casa.
Cosa succede nella puntata del 20 marzo
La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 sarà decisiva:
- verrà proclamato il concorrente immune
- si apriranno nuove nomination
- potrebbero emergere nuovi equilibri nella Casa