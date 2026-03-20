La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita col botto. Durante la prima puntata, infatti, ben otto concorrenti sono finiti al televoto, convinti che si trattasse di un’eliminazione immediata.

In realtà, il meccanismo è diverso: il pubblico è chiamato a votare il proprio preferito tramite SMS o app ufficiale. Il più votato otterrà l’immunità in vista della prossima nomination, prevista nella seconda puntata di oggi, venerdì 20 marzo.

Chi sono i concorrenti al televoto

I nominati sono stati scelti con dinamiche differenti:

Adriana Volpe , Ibiza Altea , Renato Biancardi e Raul Dumitras entrati durante l’Open House, si sono votati a vicenda finendo tutti in nomination.

, , e entrati durante l’Open House, si sono votati a vicenda finendo tutti in nomination. Lucia Ilardo mandata al televoto da Barbara Prezia , Dario Cassini e Nicolò Brigante .

mandata al televoto da , e . Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso nominate dal resto del gruppo.

Sondaggi GF Vip: chi è il favorito

Secondo un sondaggio pubblicato su un forum non ufficiale del reality, la situazione appare già piuttosto chiara: Argomenti grande fratello

antonella elia

adriana volpe

lucia ilardo

raul dumitras

raimondo todaro

paola caruso

alessandra mussolini

Antonella Elia : 34%

: Alessandra Mussolini : 24%

: Adriana Volpe: 17%

Molto distanziati gli altri concorrenti:

Raul Dumitras : 6,8%

: 6,8% Renato Biancardi : 5,5%

: 5,5% Paola Caruso : 4,6%

: 4,6% Ibiza Altea e Lucia Ilardo: circa 3%

Situazione nella Casa: concorrenti ancora 16

Nonostante alcune tensioni iniziali, il cast resta invariato: i concorrenti sono ancora 16. In particolare, GionnyScandal non si è ritirato, nonostante nelle ultime ore avesse paventato la possibilità di abbandonare la Casa.

Cosa succede nella puntata del 20 marzo

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 sarà decisiva: