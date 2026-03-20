Momento di forte commozione nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Paola Caruso si è lasciata andare a un lungo sfogo parlando con Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Barbara Prezia. Tra le lacrime, la showgirl ha raccontato il dramma che sta vivendo per la salute del figlio Michele, colpito da un grave problema motorio dopo una puntura effettuata da un medico in Egitto.

“A maggio devo tornare in America per operarlo”, ha spiegato visibilmente provata. Una situazione che la spinge a restare nel reality: “Devo lavorare, devo guadagnare. Che devo fare?!”. Parole che evidenziano non solo la difficoltà economica, ma anche la totale solitudine che sente di affrontare.

Lo sfogo di Paola Caruso: “Il padre non c’è mai stato”

Durante la conversazione, Paola Caruso ha affrontato anche il delicato tema del padre del bambino, rivelando una situazione familiare complicata.

“Io lo informo tramite avvocato, perché mi ha bloccato ovunque”, ha raccontato. Nonostante ciò, l’uomo non sembrerebbe interessato a partecipare alla crescita del figlio: “Non voglio che un domani mio figlio mi dica che ho sbagliato. Ma lui non risponde mai”.

Un’assenza che pesa soprattutto nei momenti più difficili: “L’anno scorso mio figlio ha fatto sette ore d’intervento in America e io ero sola. Neanche una telefonata per sapere come stava”.

Il dramma del figlio Michele: cosa è successo in Egitto

Il racconto della Caruso si fa ancora più drammatico quando ripercorre l’episodio che ha cambiato la vita del figlio. Argomenti grande fratello

paola caruso

Tutto è iniziato nel novembre 2022, durante un soggiorno in Egitto. Il bambino aveva febbre alta da giorni e, dopo vari tentativi con antipiretici, un medico della struttura ha suggerito una puntura.

“Ero contraria, ma mi sono fidata”, ha spiegato Paola. Subito dopo l’iniezione, però, qualcosa è andato storto: “Ha urlato fortissimo. Dopo mezz’ora si è alzato dal letto ed è caduto: non sentiva più la gamba”.

La diagnosi è stata devastante: lesione del nervo sciatico, con conseguenze permanenti. “Da quel giorno la nostra vita è cambiata totalmente”, ha detto.

Una battaglia ancora aperta: nuovi interventi e speranze

Oggi il percorso del piccolo Michele non è ancora concluso. Dopo un primo lungo intervento negli Stati Uniti, la famiglia si prepara ad affrontare una nuova operazione.

“Devo tornare in America per operarlo di nuovo”, ha ribadito Paola Caruso, sottolineando quanto sia fondamentale continuare a lavorare per sostenere le spese mediche.