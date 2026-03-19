Le tensioni tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli tornano a infiammare il mondo dello spettacolo. Dopo le polemiche a Ballando con le stelle, il botta e risposta tra le due protagoniste non si è mai davvero placato.

Nelle ultime ore, una nuova frecciatina social ha riportato la loro rivalità al centro della cronaca rosa.

La replica di Sonia Bruganelli sul ruolo di Selvaggia Lucarelli al GF Vip

Tutto nasce da una domanda posta da un utente sui social: cosa pensa Bruganelli del nuovo ruolo di Lucarelli come opinionista del Grande Fratello Vip?

La risposta dell’ex moglie di Paolo Bonolis non si è fatta attendere ed è stata tutt’altro che neutrale: "Che, evidentemente, non ero io che volevo prendere il suo posto".

Una frase accompagnata da emoticon ironiche, ma che sembra voler ribaltare una vecchia accusa lanciata proprio dalla Lucarelli.

L’accusa del passato: “Voleva il mio posto a Ballando”

Due anni fa, infatti, Selvaggia Lucarelli aveva dichiarato nella sua newsletter che Sonia Bruganelli avrebbe provato a sostituirla a Ballando con le stelle, sfruttando presunti “agganci”.

Un’accusa mai commentata all’epoca dalla diretta interessata, ma che oggi trova una risposta indiretta proprio attraverso questa nuova frecciata social.

Un rapporto sempre più teso nato in TV

Le tensioni tra le due hanno radici profonde, risalenti alla loro esperienza nello show di Milly Carlucci: Argomenti grande fratello

selvaggia lucarelli

Lucarelli nel ruolo di giudice

nel ruolo di giudice Bruganelli come concorrente

Durante il programma, gli scontri in diretta sono stati frequenti e spesso accesi, diventando uno degli elementi più discussi dello show.

Dai litigi in TV ai social: una rivalità senza fine

Anche dopo la fine dell’edizione di Ballando, le due hanno continuato a punzecchiarsi a distanza.

In particolare, Bruganelli aveva già replicato a un articolo della giornalista, invitandola a non coinvolgere la sua famiglia: "Non ho più le scarpette di danza ai piedi".

La nuova polemica: tensioni ancora irrisolte

L’ultima stoccata dimostra che i rapporti tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli sono ancora tutt’altro che distesi.

Il fatto che oggi Lucarelli ricopra proprio un ruolo televisivo che in passato è stato della Bruganelli al Grande Fratello Vip aggiunge ulteriore benzina sul fuoco.

Il risultato? Una rivalità che continua a far parlare e che, con ogni probabilità, regalerà nuovi capitoli nelle prossime settimane.