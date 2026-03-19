Dopo l’esperienza a Temptation Island, Lucia Ilardo ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip. L’influencer arriva con un bagaglio di pettegolezzi e nuove conoscenze che promettono di far parlare di sé sui social fin dai primi giorni.

In un’intervista a SuperGuidaTV, Lucia Ilardo ha raccontato i motivi della sua partecipazione al reality e come la sua vita sia cambiata dopo le critiche ricevute durante l’esperienza a Temptation Island.

Il motivo della partecipazione al Grande Fratello Vip

Lucia Ilardo ha dichiarato: “Ho deciso di partecipare al Grande Fratello Vip soprattutto per farmi conoscere. In passato avevo partecipato a un reality a coppie, ma questa volta voglio dare alle persone la possibilità di conoscere chi sono realmente”.

La giovane influencer ha spiegato che il reality le permette di mostrarsi per quello che è, al di là dei social e delle relazioni sentimentali.

Il rapporto con le critiche: un cambiamento importante

Dopo Temptation Island, Lucia Ilardo ha vissuto momenti difficili a causa delle critiche ricevute. Ora, però, il suo approccio è cambiato: “Ho imparato a non leggere più i commenti con la stessa emotività. Oggi so che spesso le persone scrivono senza pensare all’effetto che possono avere”. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

Amicizie e flirt: la verità su Lorenzo Spolverato

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile flirt tra Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello.

Lucia ha chiarito: “Io e Lorenzo ci conosciamo da un corso di conduzione radiofonica. Tra noi c’è solo amicizia e simpatia. Quando sono usciti commenti negativi, lui mi è stato vicino come farebbe un vero amico”.

La versione di Rosario Guglielmi sul gossip

A rompere il silenzio è stato anche Rosario Guglielmi, ospite di Lorenzo Pugnaloni nell’ultima puntata di CasaLollo: “Credo che a Lucia, Lorenzo possa piacere come ragazzo, perché esteticamente non è un brutto ragazzo… Io e lui siamo due persone molto diverse, ma io non faccio da ago della bilancia, perché comunque ci siamo lasciati e lei non ha rispettato la storia che aveva con me. Probabilmente è stato fatto un pochino per gossip, perché Lorenzo è stato un protagonista del GF, ma credo lo abbia fatto per hype. Se entrerei nella Casa? Sì, per un confronto con Lucia, magari anche per restarci”.