Martedì sera Antonella Elia ha varcato nuovamente la porta rossa del Grande Fratello Vip, tornando a tutti gli effetti una concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi. L’ingresso della showgirl è stato tra i più attesi della stagione, soprattutto dopo le recenti tensioni con un’altra protagonista della Casa.

La fine della storia con Pietro Delle Piane

Durante una recente ospitata a Verissimo, Antonella Elia ha parlato apertamente della fine della sua relazione con Pietro Delle Piane, spiegando i veri motivi della separazione: "Ho capito che non era il mio uomo ideale. Per me il matrimonio è un passo difficile, importante e impegnativo. Avere definitivamente il compagno definitivo mi metteva paura".

La showgirl ha aggiunto: "Il matrimonio era diventato un fardello per me, stavamo regalando la nostra privacy e questo matrimonio sembrava stesse diventando un business. Era una relazione fatta di tensioni, alti e bassi di continuo. Stavamo vivendo qualcosa di tossico. Lui è venuto a prendere le cose a casa ed è stato dolorosissimo".

La versione di Pietro Delle Piane

Dall’altra parte, Pietro Delle Piane, intervistato da Lisa Fusco, ha chiarito di non aver mai avuto un vero confronto con l’ex compagna e ha escluso categoricamente un faccia a faccia televisivo al Grande Fratello Vip: "Ma come chiariamo una cosa che non è stata chiarita in quattro mesi, al Grande Fratello? Allora vogliamo fare televisione". Argomenti grande fratello

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L’attore ha sottolineato di aver rispettato la richiesta di distanza di Antonella, pur ammettendo di non aspettarsi un silenzio così prolungato.

La porta del cuore resta aperta

Nonostante la rottura, Pietro Delle Piane non chiude del tutto alla possibilità di un ritorno di fiamma, ma pone una condizione chiara: reciprocità. "La porta del cuore è aperta a chi mi dà amore… il rapporto è di coppia perché siamo in due".

L’opinione di Sossio Aruta

Di un punto di vista differente è Sossio Aruta, ex volto di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha commentato a CasaLollo: "Sono amico di entrambi… Ho da poco saputo che si sono lasciati, ma conoscendo come funziona il mondo televisivo credo che sia stato fatto apposta per poi creare contenuti, perché nella Casa arriverà Pietro per un confronto… Non voglio essere maligno, ma è troppo una coincidenza strana".