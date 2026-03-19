Tra le punte di diamante di questa edizione del Grande Fratello Vip, c’è sicuramente Alessandra Mussolini, vera protagonista della prima puntata. L’ex politica ha già partecipato a diversi programmi televisivi, come Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show, ma mai a un reality intenso come il GF Vip.

Famiglia contraria: “Non farlo”

La 63enne ha raccontato al settimanale Oggi di aver accettato la proposta degli autori nonostante il forte parere contrario dei suoi familiari, in particolare dei figli Clarissa, Caterina e Romano.

“Tutti i miei familiari mi hanno detto di non fare il GF. I miei figli non volevano che partecipassi. Mi hanno proprio detto: ‘fai il GF Vip e noi non ti parleremo più’”.

Paradossalmente, proprio questa opposizione ha spinto Alessandra Mussolini a dire sì: “Quando tutti mi dicono di non farlo, io penso subito: adesso lo faccio. È una sfida con me stessa”.

Una nuova edizione più spettacolare

A convincerla definitivamente è stata anche la formula rinnovata del Grande Fratello Vip, più orientata all’intrattenimento. I concorrenti, infatti, non si limiteranno alla convivenza, ma saranno chiamati anche a esibirsi e mettere in mostra i propri talenti. “Ci sono cantanti e ballerini e chissà…”, ha detto.

Un elemento che, insieme al cachet importante, potrebbe aver inciso sulla decisione finale. Argomenti alessandra mussolini

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La condizione per entrare nella Casa

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Alessandra Mussolini ha rivelato di aver posto una condizione imprescindibile alla produzione: “Ho chiesto una volta a settimana di avere notizie di mia madre, altrimenti il Grande Fratello con me potevano dimenticarselo”.

La madre, Maria Scicolone, sta attraversando un momento delicato.

Il legame con la madre Maria Scicolone

Già nel 2020, ospite di Live - Non è la d'Urso, l’ex europarlamentare aveva parlato delle difficoltà della madre, oggi 87enne: “A un certo punto si invertono i ruoli tra mamma e figlia. Ora la devo proteggere io”.

Attualmente Maria Scicolone si trova in una RSA, dove può ricevere assistenza continua.