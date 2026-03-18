Alessandra Mussolini si prende la scena nella prima puntata del Grande Fratello Vip, confermandosi fin da subito una delle concorrenti più discusse e capaci di catalizzare l’attenzione del pubblico. Tra momenti sopra le righe e dichiarazioni senza filtri, l’ex parlamentare ha regalato contenuti perfetti per il racconto social e televisivo.

La doccia (già) virale: vestita e con l’ombrellino

Nella Casa più spiata d’Italia ne abbiamo viste di tutti i tipi, ma Alessandra Mussolini è riuscita a distinguersi anche in un momento ormai “classico” del reality: la doccia.

La concorrente ha infatti deciso di lavarsi completamente vestita e con un ombrellino parasole in testa, creando una scena surreale che è diventata rapidamente virale online. Un siparietto che ha sorpreso coinquilini e pubblico, contribuendo a consolidare la sua presenza come uno dei volti più imprevedibili di questa edizione.

Confessione shock: “Ho un tatuaggio lì”

Non è finita qui. Durante la cena post puntata, Alessandra Mussolini ha lasciato tutti senza parole parlando di un tatuaggio in una zona molto intima del corpo. “Volevo farmi un tatuaggio grande! Se ha fatto male? Da morire! Dove? Lì! Tanto non ci sente nessuno”.

Con la sua solita spontaneità, ha indicato le parti intime, scatenando la curiosità degli altri concorrenti. Qualcuno le ha chiesto di mostrarlo, ma fortunatamente ha preferito evitare. Poco dopo è stata chiamata in Confessionale, probabilmente per un richiamo legato alla diretta ancora in corso.

Scontro con Selvaggia Lucarelli: tensione già alle stelle

Altro capitolo caldo della serata riguarda il confronto con Selvaggia Lucarelli, con cui Alessandra Mussolini aveva già avuto attriti in passato durante Ballando con le Stelle. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

selvaggia lucarelli

L’ex parlamentare ha spiegato di essersi sentita provocata: “Pensavo fosse più gentile, invece ha detto che non sapevo fare niente… e io sono partita!”.

Ha poi ammesso di aver reagito in modo impulsivo, promettendo però un cambio di atteggiamento: “Da ora in poi voglio essere più calma e moderata. Se la prossima volta mi attaccherà, non risponderò”.

Cachet da capogiro: quanto guadagna Alessandra Mussolini

Oltre alle dinamiche televisive, a far discutere è anche il compenso. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, Alessandra Mussolini avrebbe firmato un contratto da 350 mila euro, indipendentemente dalla durata della sua permanenza nel reality.

Una cifra importante che conferma il peso mediatico della concorrente e l’interesse della produzione nel puntare su un personaggio forte e divisivo.