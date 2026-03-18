Il debutto della nuova edizione di Grande Fratello Vip continua a far discutere, non solo fuori ma anche dentro la Casa. Durante una conversazione a pranzo, alcuni concorrenti avevano ipotizzato uno share intorno al 22%. Tuttavia, i dati ufficiali raccontano una realtà ben diversa.
Ascolti TV: il debutto più basso di sempre
La prima puntata del Grande Fratello Vip ha registrato 2.146.000 telespettatori, con uno share del 18,35%. Un risultato che segna il peggior esordio nella storia del reality su Canale 5.
Numeri decisamente inferiori alle aspettative e che evidenziano un calo significativo rispetto alle edizioni precedenti.
Confronto con il Grande Fratello “Nip”
Il dato appare ancora più evidente se confrontato con la versione “Nip” del programma, Grande Fratello, andata in onda a settembre e condotta da Simona Ventura.
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- 2.813.000 spettatori
- 20,35% di share
Un risultato nettamente superiore rispetto al debutto della versione Vip.
Ascolti a confronto: le ultime edizioni
Per comprendere meglio il calo, ecco i dati delle stagioni più recenti del reality, spesso guidato da Alfonso Signorini:
- Grande Fratello Vip 2022: 2.636.000 spettatori – 21,73%
- Grande Fratello 2023: 2.994.000 spettatori – 23,02%
- Grande Fratello 2024: 2.510.000 spettatori – 21,28%