Nonostante le chiacchiere dei concorrenti nella Casa, che avevano ipotizzato uno share del 22% per la prima puntata, i dati ufficiali di Auditel raccontano una realtà ben diversa. La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha esordito con 2.146.000 spettatori e uno share del 18,35%, segnando il peggior debutto di sempre nella storia del reality su Canale 5