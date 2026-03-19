Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, è iniziato da appena due giorni, ma il web è già in fermento. A scatenare le prime polemiche è stata una frase pronunciata dal comico e attore Dario Cassini durante uno scambio di battute con Antonella Elia, che ha rapidamente fatto il giro dei social.

La frase diventata virale

L’episodio è avvenuto mentre i due concorrenti si trovavano in cucina a preparare la cena. In un momento goliardico, Dario Cassini ha detto: "La figura di m***a è dietro l’angolo, ti volevo avvertire. Ci vuoi provare?".

Al "Sì" di Antonella Elia, l’attore ha aggiunto: "Se lo rovesci posso abusare di te?".

Nonostante il tono apparentemente scherzoso e la risposta giocosa di Antonella Elia con un semplice "Certo", la frase ha sollevato immediatamente indignazione tra gli utenti dei social. Molti hanno chiesto alla produzione di intervenire, sostenendo che il commento fosse inappropriato. Argomenti grande fratello

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Reazioni sui social: il web contro Cassini

Sulla piattaforma X, le reazioni non si sono fatte attendere. Numerosi utenti hanno espresso il loro sdegno, con commenti come:

"Lui non arriverà alla terza puntata"

"Ma siete seri? Prendiamo provvedimenti per favore? Grazie"

"Io spero già nella prima squalifica, direi doverosa"

In passato, il GF Vip ha già preso provvedimenti nei confronti di concorrenti colti in frasi fuori luogo, anche se dette in tono ironico o scherzoso. Questa situazione conferma quanto ogni parola dei gieffini venga osservata con attenzione dal pubblico.

Cosa accadrà nella prossima puntata

Ora non resta che attendere la diretta di domani sera per capire se la produzione del Grande Fratello Vip affronterà la questione e quali decisioni, eventualmente, saranno prese nei confronti di Dario Cassini.