Uno dei momenti più attesi dai fan di Uomini e Donne è finalmente arrivato: stando a quanto rivelato da LolloMagazine, la scelta di Sara Gaudenzi sarà trasmessa su Canale 5 tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo. Dopo settimane di corteggiamenti, esterne e confronti in studio, la tronista ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessio Rubeca, ma la decisione non è passata inosservata, tra polemiche, dubbi e critiche già esplose sui social.

Sara Gaudenzi sceglie Alessio Rubeca

La scelta di Sara Gaudenzi arriva dopo un percorso intenso, fatto di emozioni, confronti e momenti di tensione. Nonostante il lieto fine, il rapporto con Alessio Rubeca è stato al centro di discussioni sia in studio che online.

Gli attacchi di Tina Cipollari

Durante le ultime registrazioni, Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ha messo in dubbio la spontaneità del rapporto tra Sara e Alessio Rubeca. Secondo l’opinionista, se la tronista fosse stata davvero presa dal corteggiatore, non avrebbe avuto motivo di continuare le conoscenze con gli altri pretendenti, scatenando un acceso dibattito in studio. Argomenti uomini e donne

Il sospetto di un accordo

Non sono mancate le polemiche sui social, dove è emersa la teoria di un possibile accordo tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca. A far nascere i sospetti sono state dinamiche del percorso considerate poco spontanee, tra cui l’arrivo tardivo del corteggiatore. Al momento, si tratta solo di ipotesi non confermate, ma la vicenda continua a far parlare i fan di Uomini e Donne.