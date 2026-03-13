Dopo la registrazione dell’ultima puntata di Uomini e Donne, arrivano le prime reazioni social dei protagonisti. Tra queste anche quella di Matteo Stratoti, che è tornato su Instagram poche ore dopo la scelta della tronista Sara Gaudenzi.

La tronista romana ha infatti deciso, a sorpresa, di lasciare il programma insieme ad Alessio Rubeca, preferendolo proprio a Stratoti.

La scelta di Sara Gaudenzi spiazza tutti

La registrazione della puntata è avvenuta ieri pomeriggio e, secondo le anticipazioni, la scelta di Sara Gaudenzi sarebbe arrivata in maniera del tutto inaspettata.

Non c’erano infatti stati segnali chiari nei giorni precedenti. Non è neppure certo se i due corteggiatori abbiano avuto la possibilità di organizzare le classiche giornate intere con la tronista, come spesso accade nelle fasi finali del trono.

Quello che è certo è che Sara ha deciso di proseguire la conoscenza con Alessio lontano dalle telecamere, mettendo così fine al suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Matteo Stratoti non scelto: il percorso nel programma

Alla corte di Sara Gaudenzi erano rimasti due corteggiatori: Matteo Stratoti e Alessio Rubeca. Alla fine la decisione della tronista è ricaduta su Alessio, lasciando Matteo senza la possibilità di continuare la conoscenza fuori dal programma. Argomenti uomini e donne

Per Stratoti, tra l’altro, le ultime registrazioni non sono state affatto semplici. Nella puntata registrata l’altro ieri, il corteggiatore è stato infatti al centro di una forte discussione con Ciro Solimeno.

Secondo quanto emerso dalle anticipazioni, tra i due il clima si sarebbe surriscaldato parecchio, arrivando quasi allo scontro fisico. La vicenda ha generato molte reazioni anche sui social, dove è intervenuta persino la sorella dell’ormai ex corteggiatore per dire la sua sulla polemica.

Il ritorno sui social di Matteo Stratoti

Dopo la scelta di Sara Gaudenzi, Matteo Stratoti è tornato sui social con un messaggio che molti hanno interpretato come una reazione alla decisione della tronista. Il corteggiatore ha infatti condiviso su Instagram un reel accompagnato da una frase della celebre canzone “Che vuoi che sia” di Luciano Ligabue.

La frase scelta recita: “Solo un po’ di tempo e ci riderai su”. Un messaggio breve ma significativo, che sembra voler trasmettere la volontà di lasciarsi alle spalle l’esperienza a Uomini e Donne e guardare avanti.