La registrazione di Uomini e Donne andata in scena ieri è stata tra le più movimentate delle ultime settimane. Secondo le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, in studio si sarebbe sfiorata addirittura una rissa tra due protagonisti del trono classico, con Maria De Filippi costretta a intervenire per calmare gli animi.

Tutto sarebbe nato dalle esterne della tronista Sara Gaudenzi, che ha deciso di portare fuori sia Alessio Rubeca che Matteo Stratoti. Durante le uscite la tronista ha baciato entrambi, un gesto che ha scatenato una reazione molto forte da parte di Matteo durante la registrazione in studio.

Uomini e Donne: i baci di Sara Gaudenzi scatenano il caos

Durante la puntata sono state mostrate le esterne di Sara Gaudenzi, nelle quali la tronista ha condiviso momenti molto intimi con i suoi due corteggiatori. Prima il bacio con Alessio Rubeca, poi quello con Matteo Stratoti.

Proprio Matteo, però, avrebbe reagito malissimo alla visione del bacio tra Sara e Alessio. In studio il corteggiatore sarebbe apparso molto nervoso, arrivando a inveire contro il rivale e ad alzare notevolmente i toni della discussione.

Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la tensione sarebbe cresciuta rapidamente fino a sfiorare una vera e propria rissa.

“Rissa sfiorata” tra Matteo Stratoti e Ciro Solimeno

Stando alle anticipazioni diffuse online, Matteo Stratoti avrebbe iniziato a minacciare Alessio Rubeca, dicendogli più volte frasi come “ci vediamo fuori”.

Nel tentativo di calmare la situazione sarebbe intervenuto anche il tronista Ciro Solimeno, ma proprio questo gesto avrebbe fatto infuriare ancora di più Matteo. A quel punto i due avrebbero iniziato a discutere animatamente, tanto che alcune persone presenti in studio sarebbero intervenute per separarli ed evitare che la lite degenerasse.

Sempre secondo le indiscrezioni, anche Maria De Filippi sarebbe intervenuta per rimproverare Matteo, definendo la sua reazione decisamente eccessiva rispetto alla situazione.

maria de filippi

Sara Gaudenzi si sente male dopo la registrazione

La tensione accumulata durante la registrazione avrebbe avuto conseguenze anche per la tronista Sara Gaudenzi. Secondo le anticipazioni, al termine della puntata la tronista si sarebbe sentita poco bene proprio a causa dello stress e del clima molto pesante creatosi in studio.

Per il momento non è chiaro se tutta la discussione verrà mostrata integralmente nella puntata televisiva o se alcune parti verranno tagliate in fase di montaggio.

I primi segnali di tensione tra Matteo e Alessio

In realtà i primi segnali di nervosismo da parte di Matteo Stratoti erano già emersi nelle scorse settimane. Durante una precedente registrazione di Uomini e Donne, il corteggiatore aveva già reagito con grande irritazione alla scoperta di un bacio tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, mostrando una forte gelosia.

In quell’occasione Matteo aveva espresso apertamente il suo disagio, sottolineando quanto per lui il bacio avesse un valore importante all’interno del percorso.

Uomini e Donne: la lite verrà mostrata in puntata?

Resta ora da capire se il pubblico di Uomini e Donne vedrà davvero in onda i momenti più accesi della discussione. Le anticipazioni parlano chiaramente di una “rissa sfiorata” tra Matteo Stratoti e Ciro Solimeno, ma non è escluso che alcune scene possano essere ridimensionate o tagliate durante la messa in onda.

Quello che è certo è che il trono di Sara Gaudenzi si sta rivelando uno dei più turbolenti della stagione, e le prossime puntate potrebbero riservare ulteriori colpi di scena.