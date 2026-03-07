Potrebbe essere già arrivato al capolinea il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Secondo le ultime indiscrezioni, il percorso del tronista campano sarebbe stato interrotto senza una scelta finale. A pesare sulla decisione, con ogni probabilità, sarebbero state le numerose critiche ricevute sui social per alcuni atteggiamenti giudicati troppo aggressivi e verbalmente violenti mostrati durante le registrazioni del programma.

A lanciare l’ipotesi è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha segnalato l’assenza di Ciro Solimeno nelle ultime registrazioni del dating show di Maria De Filippi. Un dettaglio che ha subito alimentato i sospetti su una possibile chiusura anticipata del suo trono.

Un trono nato tra polemiche e tensioni

Fin dall’inizio, il percorso di Ciro Solimeno non è partito sotto i migliori auspici. La proposta di salire sul trono era arrivata dopo un acceso confronto a centro studio con Gianmarco Steri, attuale compagno della sua ex fidanzata Martina De Ioannon.

La giovane romana aveva infatti deciso di interrompere la relazione con Solimeno per dare una possibilità alla conoscenza nata proprio all’interno del programma con Gianmarco Steri. Una situazione che aveva immediatamente acceso il dibattito tra pubblico e telespettatori.

Le segnalazioni e le presunte irregolarità nel percorso

Dopo l’inizio delle frequentazioni con alcune corteggiatrici, lo stesso Ciro Solimeno aveva raccontato in studio alcune presunte irregolarità commesse durante il suo precedente percorso nel programma, ammettendo il coinvolgimento anche della sua ex.

Da quel momento sono iniziate a emergere numerose segnalazioni sui social, che hanno messo in dubbio non solo la trasparenza del percorso del tronista, ma anche il reale interesse di alcune delle corteggiatrici presenti in studio.

Le polemiche si sono rapidamente amplificate online, contribuendo a creare un clima sempre più teso attorno al trono del campano.

Martina De Ioannon tra i commenti dei social

Nel frattempo, Martina De Ioannon sembra vivere serenamente la sua nuova relazione con Gianmarco Steri. Dai social, infatti, traspare una certa soddisfazione per come si sono evolute le cose.

Molti utenti hanno commentato sotto i suoi post facendo riferimento alla situazione dell’ex fidanzato. Tra i messaggi più frequenti si leggono frasi come: “Mi sa che hai fatto la scelta giusta” oppure “Martina ci vede sempre lungo”.

Commenti che non sono passati inosservati: la stessa Martina De Ioannon ha lasciato il like ad alcuni di questi messaggi, un gesto interpretato da molti come una conferma della sua scarsa considerazione nei confronti dell’ex.