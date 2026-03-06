Cristiana Anania, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata al centro dell’attenzione sui social dopo aver raccontato ai suoi follower di essersi sottoposta ad alcuni ritocchi estetici insieme al fidanzato Ernesto Passaro.

La scelta ha però scatenato numerose critiche online. Per questo motivo l’ex volto del celebre dating show ha deciso di pubblicare un video su Instagram per spiegare la sua posizione e rispondere direttamente alle polemiche.

Cristiana Anania e Ernesto Passaro: i ritocchi estetici raccontati sui social

Nel suo sfogo social, Cristiana Anania ha chiarito che sia lei sia Ernesto Passaro si sono sottoposti a piccoli interventi estetici.

Nel dettaglio, Ernesto ha effettuato un rinofiller, mentre Cristiana ha scelto di migliorare alcuni dettagli del suo viso con il filler, intervenendo soprattutto sulle labbra e su un difetto del naso che da tempo desiderava correggere.

L’ex tronista ha raccontato: “Io ed Ernesto abbiamo fatto una sorta di chirurgia, è un’operazione a tutti gli effetti. Lui ha fatto un rinofiller e io ho fatto una mezza fiala di filler e ho sistemato un difetto che personalmente volevo rimuovere, ossia il mio naso”.

Le critiche ricevute e la replica dell’ex tronista

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato di non comprendere perché la chirurgia estetica continui a generare così tante polemiche sui social.

“Come si può ancora contestare questo tipo di situazione io non me lo spiego, magari sono pazza io…”.

Molti utenti le hanno scritto che la chirurgia estetica non può essere considerata “naturale”. Tuttavia Cristiana Anania ha un punto di vista diverso.

“Il mio punto di vista è che la chirurgia estetica, se il risultato ottiene qualcosa che non è finto e non cambia i connotati, ma migliora i lineamenti, non vedo nulla di assurdo”.

Le accuse ricevute già prima del trono

Nel video, Cristiana Anania ha anche ricordato che le critiche sul suo aspetto non sono una novità.

Secondo quanto racconta, già prima della sua esperienza nel programma molti utenti avevano ipotizzato numerosi ritocchi estetici, anche quando non erano mai stati fatti. “Mi hanno criticata ancor prima di salire sul trono. Dal video di presentazione dicevano che avevo zigomi rifatti, labbra finte, naso finto e chissà quante altre operazioni.”

In realtà, l’ex tronista ha spiegato che fino a poco tempo fa si limitava solamente a piccoli ritocchi alle labbra. “L’unica cosa che ho sempre fatto saltuariamente era una mezza fiala di filler alle labbra, perché mi piace averle rimpolpate”.

Il tema del rifarsi da giovani

Tra le critiche ricevute da Cristiana Anania c’è anche quella legata all’età. Alcuni follower le hanno chiesto cosa farà quando sarà più grande se ha già deciso di ricorrere alla chirurgia estetica da giovane.

La sua risposta è stata molto diretta: “La stessa identica cosa. Anzi, lì ci saranno dei problemi da correggere, mentre qui è solo una questione di insicurezza estetica”.

Il racconto del rinofiller e del filler alle labbra

L’ex tronista ha poi risposto anche alle domande più frequenti dei follower riguardo al dolore e al post-intervento.

Per quanto riguarda il rinofiller, Cristiana Anania ha spiegato di non aver avvertito particolari fastidi perché si è trattato di una correzione lieve. Diverso invece il caso di Ernesto Passaro, che ha accusato un senso di pesantezza una volta tornato a casa.

Anche il filler alle labbra comporta comunque un po’ di dolore. “La puntura sul labbro si sente, è inevitabile. Ci sono persone che dicono di non sentire nulla, ma per me è impossibile, a meno che non si utilizzi una crema anestetica”.

Il messaggio finale di Cristiana Anania

Nel suo intervento sui social, Cristiana Anania ha voluto concludere con un messaggio chiaro rivolto ai suoi follower e agli utenti più critici. “Vivete e lasciate vivere. Andiamo a sistemare qualcosa che può soltanto far stare meglio noi stessi e non trovo un motivo per cui non farlo”.