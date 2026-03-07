A distanza di dieci anni dalla loro rottura, Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e riaccende una delle storie più iconiche della televisione italiana. L’ex Cavaliere di Uomini e Donne, attraverso le pagine del settimanale Eva3000, ha lanciato una clamorosa apertura: sarebbe disposto a riprovarci con la storica Dama del Trono Over.

Parole che stanno facendo discutere i fan del dating show di Maria De Filippi, perché potrebbero cambiare completamente il futuro televisivo di Gemma.

Il ritorno di fiamma tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani?

Sono passati esattamente 10 anni dal loro addio, avvenuto il 4 settembre 2015, quando Gemma Galgani decise di non lasciare Uomini e Donne insieme a Giorgio Manetti.

La Dama dichiarò all’epoca di non sentirsi abbastanza amata, ma nonostante quel rifiuto la frequentazione proseguì ancora per un periodo, tra continui alti e bassi.

Quella relazione tormentata fu però decisiva per il successo televisivo del programma: proprio grazie alla loro storia, il Trono Over iniziò a superare regolarmente il Trono Classico negli ascolti.

Oggi, guardando al passato, Manetti sembra avere una visione diversa di quella relazione: “Dopo tutto questo tempo mi rendo conto che quella storia aveva qualcosa di speciale. Certo, ci sono state incomprensioni e momenti difficili, soprattutto quel famoso 4 settembre in cui tutto finì bruscamente. Ma oggi penso che forse avremmo potuto gestire le cose in modo diverso”.

La proposta di Giorgio Manetti: “Lascia il trono e riproviamo fuori”

Nell’intervista, Giorgio Manetti ha fatto un passo ancora più sorprendente, invitando Gemma Galgani a lasciare il programma per provare a vivere una relazione lontano dalle telecamere.

“Se Gemma fosse disposta a lasciare il trono e provare fuori dallo studio, io non direi di no. Vorrei tornare con lei, lo confesso”.

Parole che hanno immediatamente scatenato il gossip tra gli appassionati di Uomini e Donne.

Manetti ha inoltre spiegato che oggi vede Gemma cambiata: “La vedo diversa. È immersa in quel mondo televisivo da tanti anni. Ma se decidesse di cambiare rotta e provare una storia vera lontano dalle telecamere, io sarei apertissimo a parlarne. Anzi, a riprovarci”.

Che fine ha fatto Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne

Dopo aver lasciato Uomini e Donne nel 2018, Giorgio Manetti ha scelto di allontanarsi dal mondo della televisione. Negli anni successivi ha mantenuto un profilo molto più riservato, rifiutando anche alcune proposte televisive importanti, tra cui la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020.

Una scelta che conferma il suo desiderio di vivere lontano dai riflettori, ma che non gli ha impedito di continuare a seguire il percorso della sua ex compagna nel programma.

Gemma Galgani sempre più simbolo del Trono Over

Nel frattempo, Gemma Galgani è rimasta uno dei volti più iconici di Uomini e Donne. La Dama torinese partecipa al programma da oltre 15 anni e nel tempo è diventata il vero simbolo del Trono Over. Tra storie sentimentali, delusioni e i celebri battibecchi con Tina Cipollari, il suo percorso ha sempre fatto discutere il pubblico. Negli ultimi anni, però, una parte degli spettatori ritiene che le sue dinamiche nel programma siano diventate ripetitive.

Il richiamo di Maria De Filippi dopo il rifiuto di Mario

Di recente Gemma Galgani è tornata al centro delle polemiche anche per la sua frequentazione con Mario Lenti, Cavaliere del parterre. Dopo l’ennesimo rifiuto da parte dell’uomo, Maria De Filippi è intervenuta in studio con parole piuttosto dure, accusando la Dama di avere atteggiamenti “ossessivi”. Un episodio che ha riacceso le voci su un possibile addio di Gemma a Uomini e Donne, ipotesi di cui si parla sempre più spesso negli ultimi mesi.

Gemma lascerà davvero Uomini e Donne per Giorgio Manetti?

L’apertura di Giorgio Manetti riporta inevitabilmente sotto i riflettori una delle storie più amate della televisione italiana. Se Gemma Galgani decidesse davvero di lasciare Uomini e Donne, potrebbe finalmente provare a vivere una relazione lontano dalle dinamiche del programma.

Per ora si tratta solo di un’ipotesi, ma le parole dell’ex Cavaliere hanno già riacceso la curiosità dei fan: la storia tra Gemma e Giorgio potrebbe davvero avere un secondo capitolo dopo dieci anni?