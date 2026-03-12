Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne hanno scatenato un acceso dibattito sui social. Al centro della polemica c’è Matteo Stratoti, corteggiatore della tronista Sara Gaudenzi, protagonista di una registrazione particolarmente tesa che ha fatto discutere il pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo le critiche ricevute online, è intervenuta anche la sorella di Matteo, che sui social ha deciso di prendere le difese del fratello, respingendo con fermezza le accuse di comportamento violento.

Anticipazioni Uomini e Donne: registrazione infuocata per Sara Gaudenzi

Secondo quanto emerso dalle anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne, la puntata è stata particolarmente movimentata per la tronista Sara Gaudenzi.

Durante l’esterna, la tronista ha deciso di uscire sia con Alessio Rubeca sia con Matteo Stratoti, arrivando a scambiarsi un bacio con entrambi. Un gesto che avrebbe acceso fortemente gli animi in studio.

In particolare, Matteo Stratoti avrebbe reagito in modo molto acceso, arrivando a confrontarsi duramente con Alessio Rubeca e con Ciro, altro protagonista della discussione. Il clima in studio si sarebbe rapidamente scaldato, con il pubblico che ha iniziato a commentare animatamente quanto stava accadendo.

A intervenire per riportare la calma è stata anche Maria De Filippi, che avrebbe fatto notare come la reazione del corteggiatore fosse stata “too much”, soprattutto nei confronti della tronista, che secondo la conduttrice non aveva alcuna responsabilità nella situazione.

Tensione in studio: sfiorata la rissa tra Matteo Stratoti e Ciro

Le anticipazioni raccontano di momenti di forte tensione durante la registrazione. Matteo Stratoti e Ciro Solimeno sarebbero arrivati quasi allo scontro fisico, tanto che la produzione sarebbe intervenuta per separarli.

Secondo quanto trapelato, la rissa sarebbe stata solo sfiorata e la scena probabilmente non verrà mostrata in televisione quando la puntata andrà in onda. Argomenti uomini e donne

Il clima di tensione avrebbe avuto ripercussioni anche sulla tronista Sara Gaudenzi, che al termine della registrazione si sarebbe sentita poco bene a causa della forte pressione e delle discussioni in studio.

La sorella di Matteo Stratoti interviene sui social

Dopo la diffusione delle anticipazioni, molti utenti sui social hanno criticato duramente Matteo Stratoti, definendolo impulsivo e aggressivo. A quel punto è intervenuta la sorella del corteggiatore, che ha pubblicato un messaggio per difenderlo.

Nel suo sfogo social ha dichiarato: “Voglio dirlo chiaramente: mio fratello non è una persona violenta. Chi lo conosce davvero sa che è una persona tranquilla, che rispetta gli altri e che non farebbe mai del male a qualcuno intenzionalmente”.

La donna ha poi sottolineato come spesso sui social si tenda a giudicare troppo velocemente senza conoscere davvero le persone: “Spesso si giudica troppo in fretta senza conoscere tutta la situazione o senza capire il carattere di una persona”.

“Matteo Stratoti merita rispetto”: lo sfogo della famiglia

Nel messaggio pubblicato online, la sorella di Matteo Stratoti ha ribadito la fiducia nei confronti del fratello e dei valori che lo contraddistinguono. “Io lo conosco meglio di chiunque altro e so che è una persona buona, con dei valori e con rispetto verso gli altri. Per questo mi fa male sentire certe accuse o certi commenti”.

Infine ha invitato il pubblico a non giudicare senza conoscere davvero chi si trova davanti alle telecamere: “Prima di etichettare qualcuno, bisognerebbe fermarsi un attimo e conoscere davvero la persona di cui si parla. Mio fratello merita rispetto come chiunque altro”.