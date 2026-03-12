Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne. Durante la registrazione di oggi, la tronista Sara Gaudenzi ha deciso di fare la sua scelta finale, sorprendendo pubblico e fan del programma.

Contro ogni previsione, la tronista romana ha scelto di uscire dallo studio insieme al corteggiatore Alessio Rubeca, mettendo fine al suo percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi.

Puntata turbolenta per Sara Gaudenzi: tensioni tra Matteo Stratoti e Ciro

La registrazione di ieri è stata particolarmente tesa e movimentata, soprattutto per quanto riguarda il trono classico di Sara Gaudenzi.

La tronista ha infatti portato in esterna sia Alessio Rubeca che Matteo Stratoti, vivendo momenti molto intensi con entrambi. Durante le uscite, Sara ha baciato tutti e due i corteggiatori, aumentando ulteriormente la tensione nello studio.

In studio, però, la situazione è rapidamente degenerata. Il corteggiatore Matteo Stratoti ha avuto un atteggiamento molto aggressivo, arrivando a minacciare sia Alessio Rubeca sia il tronista Ciro.

Il pubblico si è immediatamente scaldato e il clima nello studio è diventato rovente.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha sottolineato come la reazione di Matteo fosse stata decisamente eccessiva, soprattutto perché Sara non aveva alcuna responsabilità nella discussione.

Sara Gaudenzi si sente male dopo la registrazione

La tensione accumulata durante la puntata ha avuto conseguenze anche per la tronista.

La tensione accumulata durante la puntata ha avuto conseguenze anche per la tronista.

Al termine della registrazione, infatti, Sara Gaudenzi si è sentita poco bene, probabilmente a causa dello stress e del clima molto pesante che si era creato nello studio.

Nel frattempo, la situazione tra Matteo Stratoti e Ciro ha rischiato di degenerare ulteriormente: i due sono stati separati per evitare una rissa, che però — secondo le indiscrezioni — non dovrebbe essere mostrata in televisione.

Social in fermento: interviene anche la sorella di Matteo Stratoti

La discussione tra Matteo Stratoti e Ciro ha scatenato un acceso dibattito sui social. Tra i commenti e le reazioni degli utenti è intervenuta anche la sorella di Matteo, che ha deciso di prendere pubblicamente le difese del fratello, alimentando ulteriormente la polemica tra i fan del programma.

La scelta a sorpresa: Sara Gaudenzi sceglie Alessio Rubeca

Oggi, però, è arrivato il colpo di scena finale.

Durante la nuova registrazione di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha deciso di anticipare i tempi e fare la sua scelta, sorprendendo praticamente tutti.

La tronista ha scelto Alessio Rubeca, con il quale ha deciso di lasciare il programma e iniziare una relazione lontano dalle telecamere.

Una decisione che nessuno si aspettava e che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Le prime immagini della nuova coppia

Subito dopo la registrazione hanno iniziato a circolare le prime immagini della nuova coppia formata da Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, che appaiono sorridenti e complici dopo la scelta.

Adesso i fan di Uomini e Donne attendono con grande curiosità la messa in onda della puntata, per scoprire tutti i dettagli di una scelta arrivata inaspettatamente e dopo giorni di fortissime tensioni in studio.