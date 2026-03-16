Lo scorso giovedì, Sara Gaudenzi ha ufficialmente scelto Alessio Rubeca, che le ha risposto di sì. I due sono usciti dallo studio mano nella mano, emozionando i fan di Uomini e Donne.

La prima segnalazione su Alessio Rubeca

Nonostante il nuovo inizio della coppia, è subito arrivata la prima segnalazione su Alessio Rubeca. A riportarla è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha condiviso alcune anticipazioni sul suo format CasaLollo: “Sui nostri canali ufficiali abbiamo pubblicato un frame di una nuova intervista che andrà in onda nella prossima puntata di CasaLollo, che uscirà mercoledì. Nel video compare una ragazza che sostiene di conoscere bene Alessio e che ha deciso di raccontare alcuni dettagli sul suo conto”.

Secondo la testimonianza della ragazza, Alessio sarebbe ancora attivo su alcuni siti di incontri e avrebbe contattato diverse donne. Nel breve estratto condiviso sui social, si sente infatti dire: “È una cosa risaputa che sia presente su questi siti. Il problema è che Alessio dice a tutte le persone le cose che ha detto in studio”.

La ragazza ha aggiunto che, conoscendolo, crede fortemente all’ipotesi di un accordo con Sara Gaudenzi. Argomenti uomini e donne

Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne?

Al momento, si tratta solo di una segnalazione non verificata. Non è chiaro se la questione verrà affrontata nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne, nel caso Sara e Alessio dovessero tornare in studio. Intanto, la notizia ha già acceso il dibattito sui social, dividendo i fan tra chi crede alla buona fede di Alessio e chi sospetta che la storia con Sara possa nascondere qualcosa.

Sara ha scelto Alessio dopo che Matteo Stratoti, l’altro corteggiatore, ha avuto un acceso con Ciro Solimeno, tanto che tra i due si sarebbe sfiorata una rissa.

Non resta che attendere le prossime puntate o eventuali chiarimenti dei diretti interessati per capire se dietro queste rivelazioni ci sia qualcosa di vero o se si tratti di un’altra voce destinata a spegnersi rapidamente.