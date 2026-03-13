La registrazione di ieri di Uomini e Donne ha visto la sorprendente scelta di Sara Gaudenzi, che ha deciso di lasciare il programma con Alessio Rubeca. Di seguito tutti i retroscena svelati dal noto blogger Lorenzo Pugnaloni.

Tutto è iniziato dopo i duri attacchi di Tina Cipollari, che ha messo apertamente in discussione il percorso della tronista. L’opinionista ha accusato Sara di non essere del tutto sincera, sostenendo che se davvero provava un interesse così forte per Alessio, non avrebbe avuto senso continuare a portare avanti la conoscenza con Matteo Stratoti, rischiando di prenderlo in giro.

Dopo l’ennesimo ballo tra Sara e Alessio, la situazione è precipitata rapidamente. La tronista ha deciso di anticipare i tempi e fare la sua scelta proprio in studio. A quel punto sono scesi i petali rossi e la coppia ha lasciato il programma insieme.

La reazione di Matteo Stratoti

Chi ha accusato maggiormente il colpo è stato Matteo Stratoti. Il corteggiatore è rimasto molto deluso e ha deciso di lasciare lo studio senza dire nulla. All'inizio della puntata, Matteo aveva anche chiesto scusa per i modi utilizzati nella registrazione precedente.

In studio è stato mostrato il classico filmato post puntata, nel quale si vedeva la forte tensione tra lui e Ciro Solimeno, con i due arrivati quasi alle mani dopo che Sara si era sentita male. Dopo la scelta, Tina Cipollari non ha neanche salutato la tronista, mostrando chiaramente il suo disappunto per come si è concluso il percorso.

Il trono di Ciro Solimeno: bacio con Elisa e reazioni in studio

La registrazione è poi proseguita con il trono di Ciro Solimeno. Durante un’esterna, Ciro si è baciato con Elisa, scatenando la reazione delle altre corteggiatrici, alcune delle quali si sono mostrate molto infastidite.

Una delle ragazze ha anche minacciato di lasciare lo studio, ma Ciro è riuscito – come già accaduto altre volte – a convincerle a restare, riportando momentaneamente la situazione alla calma.