Uomini e Donne, cosa è successo tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca dopo la scelta: le loro parole

La scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne si è rivelata una delle più discusse e “non convenzionali” delle ultime stagioni. Dopo un percorso intenso all’interno del dating show, l’ex tronista ha deciso di non proseguire con Matteo Stratoti, riconoscendo differenze caratteriali difficili da colmare, e ha invece scelto di uscire mano nella mano con Alessio Rubeca.

Un clima teso durante la scelta

Il momento della scelta non è stato dei più sereni. In studio, infatti, gli opinionisti – in particolare Tina Cipollari – non hanno risparmiato critiche alla tronista. Nonostante le tensioni, la coppia è apparsa successivamente molto affiatata e rilassata durante l’intervista sul divano di Witty.

Alessio: “Non pensavo di essere la scelta”

Sorprendentemente, Alessio Rubeca ha ammesso di non essere sicuro di essere la scelta finale: “Da 1 a 10? Direi 5”.

Una percezione condivisa anche da Sara, che ha raccontato le sue difficoltà nell’esprimere i sentimenti: “Io te lo avevo detto di non darmi mai per scontata, non sono una persona prevedibile. Faccio difficoltà a esprimere quello che provo, però non ho rimpianti”.

Un’intesa difficile da spiegare

Secondo Alessio, il loro legame è stato spesso frainteso dal pubblico: “Abbiamo avuto questa forte intesa dalla prima volta che ci siamo visti. Anche senza parlare riuscivamo a capirci”.

Tra ironia e dolcezza: il racconto di Sara

Sara ha descritto Alessio con ironia, senza però nascondere il lato tenero del corteggiatore: “È lento, ci mette tantissimo a prepararsi ed è narcolettico… però è anche dolce e premuroso”. Argomenti uomini e donne

Alessio: “Sara è fragile e premurosa”

Dal canto suo, Alessio ha rivelato un lato inedito della tronista: “Nessuno ha mai capito quanto sia fragile e premurosa. Ha una famiglia spettacolare, mi hanno fatto sentire subito a casa”.

Dopo la scelta: tra famiglia, amici e prime emozioni

La coppia ha raccontato di aver trascorso subito del tempo insieme, conoscendo le rispettive famiglie: “È stato come se ci conoscessimo da sempre”.

Gelosia, romanticismo… e troppo profumo

Se c’è un tratto distintivo nella coppia, è chiaro: Alessio è il più geloso e romantico.

Sara, invece, ricorda con ironia il loro primo incontro: “Sono entrata in macchina e stavo per avere una crisi respiratoria… c’era troppo profumo!”.

Più dolce la versione di lui: “Dal vivo è ancora più bella… e ora come faccio?”.