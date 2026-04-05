Uomini e Donne, Cristiana Anania getta ombre sulla scelta di Sara Gaudenzi: "Finta come il suo percorso"

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro continuano a vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, ma con un legame sempre più forte. Dopo l’uscita dal programma Uomini e Donne lo scorso gennaio, la tronista palermitana e il suo compagno hanno costruito giorno dopo giorno una relazione solida, arrivando a una scelta importante: la convivenza.

Un passo naturale per entrambi, come hanno raccontato nelle recenti interviste, spiegando di aver sentito fin da subito il bisogno di condividere la quotidianità senza più distanze.

La convivenza: “Avevamo bisogno di viverci completamente”

Intervistati da Comingsoon.it i due hanno ribadito con convinzione la scelta di andare a vivere insieme, già anticipata anche durante un’ospitata a Verissimo. Per Cristiana ed Ernesto si tratta di un’evoluzione spontanea del loro rapporto, nato sotto i riflettori ma diventato sempre più autentico nella vita reale.

La convivenza, infatti, rappresenta per loro la possibilità di conoscersi ancora più a fondo e rafforzare un sentimento che, giorno dopo giorno, sembra crescere.

Come è iniziato tutto: chi li ha spinti a partecipare al programma

Nel corso dell’intervista, la coppia ha anche raccontato alcuni retroscena legati alla loro partecipazione a Uomini e Donne.

Ernesto Passaro ha rivelato di aver deciso di mettersi in gioco grazie all’incoraggiamento dei suoi amici, mentre per Cristiana Anania è stata la madre a darle la spinta decisiva per intraprendere questa esperienza televisiva.

Una scelta che, col senno di poi, si è rivelata fondamentale per entrambi.

Lo scontro con Sara Gaudenzi: il retroscena mai andato in onda

Non sono mancati momenti di tensione durante il percorso nel dating show, soprattutto con Sara Gaudenzi, con cui Cristiana ha avuto un rapporto tutt’altro che semplice.

L’ex tronista ha raccontato un episodio rimasto finora inedito: “L’entrata di Sara durante il mio percorso è stata per me un impatto abbastanza importante… Io sono una di quelle persone che veramente fa le radiografie e molto spesso mi ritrovo a dover dire ‘cavolo avevo ragione io’. Però in quel caso pensai che magari ero io a farmi pregiudizi. C’è un backstage che nessuno conosce di quando lei è salita al trono e io, dopo la registrazione, mi stavo sfogando con la mia referente dicendo che speravo non avesse con me lo stesso atteggiamento avuto nei confronti di Flavio, ossia un atteggiamento di egocentrismo puro per fare spettacolo. Dopo neanche cinque minuti entra Sara con telecamere dietro – questa cosa non è mai stata andata in onda – e lei mi dice che dobbiamo essere alleate, che lei è più matura e grande e quindi lei mi avrebbe protetto. Così io ero molto più tranquilla, entro in puntata e Sara non ci ha veramente pensato due volte ad iniziare la guerra, partendo da Jakub e tutti mi hanno attaccata dicendomi ‘perdi il giocattolo’, mentre io stavo semplicemente scartando delle persone e c’era un motivo. Inizialmente non pensavo Sara fosse lì per finta poi l’ho iniziato a pensare piano piano, lei ha parlato tanto sul mio conto e mi ha criticata ma ride bene chi ride ultimo e purtroppo anche la sua scelta, mi dispiace dirlo, è stata finta tanto quanto tutto il suo percorso da quando ha iniziato a quando ha finito. Io non la odio, provo tenerezza, le auguro veramente il meglio e spero che sia l’amore della vita come lei dice”. Argomenti uomini e donne

Ernesto Passaro: “Una scelta che non è stata neppure emozionante”

A commentare la situazione è intervenuto anche Ernesto Passaro, che ha condiviso il punto di vista della compagna senza mezzi termini: “È finita per quello che lei ha creato con una scelta che non è stata neppure emozionante”.

Dubbi su Ciro Solimeno: “Una persona innamorata non si siede sul trono”

Nel corso dell’intervista, Ernesto ha espresso perplessità anche su Ciro Solimeno, parlando apertamente della sua esperienza: “Per quanto riguarda Ciro… Per me una persona innamorata non riesce a sedersi sul trono, quando c’è stato il confronto tra lui, Gianmarco e Martina si vedeva ancora che era tanto tanto cotto. Non dico che sta lì per visibilità, ci vuole provare, vuole attraversare questo periodo perché comunque Martina ha scelto l’altra persona, io spero che ci riesca e che non usi queste ragazze di oggi per dimenticare Martina facendo chiodo schiaccia chiodo, perché se le ragazze che sono all’interno del programma e cercano una vera e propria relazione, non penso sia giusto nei loro riguardi”.

Anche Cristiana ha condiviso una riflessione simile: “Per Ciro la penso un po’ come Ernesto, inizialmente io stessa gli ho detto di viversela questa esperienza, ma ad oggi ti dico faccio fatica a pensare che si possa innamorare realmente da qui a breve. Secondo me, comunque, è rispettabile perché si è rimesso in gioco, lo stimo perché avrebbe potuto buttarsi giù, non riprendere la sua vita in mano invece lui in qualche modo si sta aiutando. Non mi è piaciuta questa combriccola con Sara, perché che fossero alleati l’ho capito anch’io, ma l’ho capito ancor prima che la gente lo vedesse da casa, vedevo che con lei c’era una complicità diversa da come era con me, Sara l’ha coinvolto in una sorta di complotto contro di me che non mi è mai stato comunicato, ma io l’ho capito, ho vissuto questa cosa in prima persona”.

Parterre Over: tra critiche e apprezzamenti

Infine, Cristiana Anania ha detto la sua anche su alcuni protagonisti del Trono Over, senza nascondere le proprie opinioni.

Su Barbara è stata molto diretta: “Barbara per me è inopportuna su troppe cose e purtroppo vedo e percepisco anche un pelo di cattiveria. Anche quando citava Jakub l’ho vista molto fuori luogo, per quanto mi riguarda io mi vergognerei anche a fare un’affermazione del genere. Non mi piace affatto e probabilmente è un’altra che è là per spettacolo, pur essendo ovviamente umanamente dispiaciuta per le sue disgrazie familiari, ma ciò non toglie che si possa comunque voler fare spettacolo”.

Parole invece più dolci per Agnese De Pasquale: “Chi invece mi è entrata nel cuore, non che ci abbia fatto grandissime conversazioni, è stata Agnese De Pasquale che è quella che rivedo tanto in me, la trovo una donna semplice spontanea ma anche tenera, un po’ con un lato quasi bambinesco che io vedo positivamente: una donna che si concede di essere ancora una bambina quando se lo sente!”.

E infine un pensiero speciale per Gemma Galgani: “Poi adoro Gemma, è un mito e vi giuro che lei è così”.