Cristiana Anania, la stoccata a Sara Gaudenzi dopo la scelta a Uomini e Donne: cosa sta succedendo

La puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri ha regalato uno dei momenti più attesi della stagione: la scelta di Sara Gaudenzi, al termine di un percorso lungo, discusso e spesso al centro delle polemiche.

La scelta di Sara Gaudenzi: Alessio Rubeca è il prescelto

Dopo settimane di dubbi e confronti accesi, Sara Gaudenzi ha deciso di uscire dal programma con Alessio Rubeca, preferendolo a Matteo Stratoti.

Durante la puntata, la tronista ha ammesso apertamente di aver percepito da tempo delle distanze caratteriali difficili da colmare con Matteo, elemento che ha pesato sulla decisione finale.

La scelta, però, non è stata accompagnata da un clima sereno: tensioni e critiche hanno caratterizzato gran parte del momento conclusivo.

Scontro in studio: Tina Cipollari attacca Sara

Tra i momenti più discussi della puntata, spicca l’intervento dell’opinionista Tina Cipollari, nota per il suo stile diretto e senza filtri.

Mentre Sara Gaudenzi stava pronunciando il suo discorso finale, Tina è intervenuta bruscamente con una frase destinata a diventare virale: “Pensi a quanto ci hai preso per il c**o!”. Argomenti uomini e donne

Il meme virale e la reazione di Cristiana Anania

Come spesso accade con i momenti più forti del programma, la scena è rapidamente diventata un meme virale, condiviso e commentato da migliaia di utenti.

A sorprendere è stata anche la reazione di Cristiana Anania, ex collega di trono della Gaudenzi, che ha messo un like proprio al meme incriminato.

Un gesto che molti hanno interpretato come un possibile segnale di tensioni ancora irrisolte tra le due.

Rapporti tesi fuori dallo studio?

Il like di Cristiana Anania riaccende i riflettori su una presunta diatriba mai del tutto conclusa con Sara. I fan del programma si chiedono ora se tra le due ci siano ancora attriti e se la questione possa emergere nuovamente sui social o in futuro.