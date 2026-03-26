Per Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, un amore a distanza non era nemmeno un’opzione. Così, a soli due mesi dalla scelta a Uomini e Donne, la coppia ha deciso di bruciare le tappe e fare un passo importante: andare a convivere. Una decisione che racconta tutta l’intensità di un sentimento nato sotto i riflettori e cresciuto lontano dalle telecamere.

Una convivenza già iniziata, ora ufficiale

In realtà, la loro convivenza era cominciata già subito dopo la fine del programma. Ma oggi prende una forma più concreta, in una casa scelta insieme e trasformata nel loro nido d’amore a Roma. Per stare accanto al fidanzato, Cristiana ha lasciato la Sicilia, dimostrando quanto sia forte il legame che li unisce. In poche settimane di ricerca, i due sono riusciti a trovare la casa perfetta, dando vita al loro sogno.

“Una casa fatta di emozioni vere”

A raccontare questo momento è stata la stessa Cristiana, con un post sui social carico di emozione: “Una casa che non è fatta solo di muri, chiavi o stanze, ma di tutto quello che ci stiamo mettendo dentro: risate, discussioni, giornate storte e momenti bellissimi”.

Dopo le telecamere, la vita vera

Cristiana ha poi sottolineato quanto l’esperienza televisiva sia stata intensa: “Un percorso genuino, sotto gli occhi di tutti. Ma la parte più importante inizia quando le telecamere si spengono e restiamo solo noi due”.

“Sono stati due mesi intensissimi, pieni di vita vera”, ha aggiunto. Un periodo in cui la coppia ha continuato a conoscersi, affrontando insieme sia i momenti belli che quelli più difficili. Argomenti uomini e donne

Una scelta coraggiosa che divide il pubblico

Per molti potrebbe sembrare una decisione affrettata, quasi un azzardo. Ma Cristiana ed Ernesto hanno scelto di vivere il loro amore senza riserve, al massimo dell’intensità, guidati dall’entusiasmo e dalla spontaneità dei loro vent’anni.

Un amore che punta tutto sul presente

La loro storia rappresenta una scelta sempre più rara: vivere il presente senza paura del futuro. Una convivenza nata rapidamente, ma costruita su emozioni forti e condivise.

E mentre il pubblico si divide tra chi tifa e chi resta scettico, loro sembrano avere le idee chiare: vivere tutto, fino in fondo.