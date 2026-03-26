Uomini e Donne, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca: le prime parole dopo la scelta (video)

Momenti di forte tensione nello studio di Uomini e Donne, dove pochi minuti fa su Canale 5 è andata in onda una delle scelte più discusse e anomale della stagione. Protagonista Sara Gaudenzi, che ha deciso di concludere il suo percorso in modo improvviso, dopo una puntata particolarmente difficile segnata dalle dure critiche degli opinionisti.

Una scelta sotto pressione: il ruolo di Tina Cipollari

A incidere profondamente sulla decisione della tronista sono state soprattutto le parole di Tina Cipollari, che non ha risparmiato giudizi severi sul suo percorso. Messa alle strette, Sara ha ammesso di non riuscire a colmare le differenze caratteriali con Matteo Stratoti, prendendo così una decisione definitiva.

La scelta di Alessio Rubeca in un clima teso

In un’atmosfera lontana dal classico romanticismo che accompagna solitamente questi momenti, Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca. Una decisione arrivata tra tensioni e dubbi, ma che ha comunque segnato la fine del suo percorso nel dating show.

Le prime parole dopo la scelta: emozioni e sincerità

Dietro le quinte, subito dopo l’uscita insieme dal programma, Sara e Alessio hanno raccontato le loro emozioni alle telecamere di Witty. Argomenti uomini e donne

Sara Gaudenzi ha dichiarato: “Mi sembrava impossibile, questa è la verità. Certe emozioni sono sempre state chiare per me. Questo percorso serve anche per conoscere vari aspetti di una persona e togliersi dei dubbi. Era quello che volevo: provare certe emozioni, e sono contenta. Mi sai capire, mi sa ascoltare, mi fai stare bene. Penso che tu sia un ragazzo intelligente, bello e che mi fai sentire protetta e sicura”.

Dal canto suo, Alessio Rubeca ha sottolineato la forte complicità tra loro: “Si vedeva che tra di noi c’era più complicità, perché essendo simili caratterialmente ci capivamo anche senza parlarci. Nessuno qui dentro ha mai capito le tue fragilità. Ti hanno vista forte e scontrosa, ma sei l’opposto. Io ho visto subito le tue paure, le cose che non dicevi”.

E ha poi aggiunto una riflessione molto intensa sui suoi sentimenti: “Non ho avuto tante esperienze sentimentali, quindi non so definire bene quello che provo. Però penso che, se non è amore questo, non può essere altro”.