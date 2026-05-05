Uomini e Donne, addio tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro: social in subbuglio per il gesto di Sara Gaudenzi

La fine della relazione tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, nata nello studio di Uomini e Donne, continua a far discutere sui social. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale della rottura, emergono nuove tensioni e reazioni da parte di ex protagonisti del programma, alimentando il dibattito tra i fan.

La fine della storia tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro

Solo due giorni fa, l’ex tronista Cristiana Anania ha confermato pubblicamente la fine della sua relazione con Ernesto Passaro, il ragazzo scelto durante il suo percorso a Uomini e Donne.

La notizia è stata resa nota attraverso i social, dove Cristiana ha condiviso un messaggio che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan del dating show di Canale 5.

La replica di Ernesto Passaro: “Non sapevo nulla”

Poco dopo la comunicazione di Cristiana, anche Ernesto Passaro è intervenuto pubblicamente per dire la sua versione dei fatti. L’ex corteggiatore ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dall’annuncio, affermando di non essere stato informato preventivamente della decisione della ex compagna.

Una presa di posizione che ha alimentato ulteriormente il confronto tra le due versioni della storia.

Il “like” di Sara Gaudenzi scatena le polemiche social

A poche ore dalla rottura, i fan hanno notato un gesto social che non è passato inosservato: Sara Gaudenzi, ex tronista e compagna di trono di Cristiana, ha messo un like a un commento piuttosto pungente apparso sotto un suo post. Argomenti uomini e donne

Il messaggio in questione recitava: “Ci ha pensato il karma a dare una bella lezione di vita alla ex coppia che ha parlato male di voi pubblicamente. I falsi erano loro. Siete la coppia più bella e vera”.

Un’interazione che molti utenti hanno interpretato come una frecciatina indiretta alla coppia appena scoppiata.

Vecchie tensioni tra Sara Gaudenzi e Cristiana Anania

Il gesto di Sara Gaudenzi non arriva a caso. Tra lei e Cristiana Anania non sono mancati momenti di tensione già durante il percorso televisivo a Uomini e Donne. Inoltre, negli ultimi mesi, entrambe le parti sarebbero state coinvolte in reciproche accuse social, che avrebbero contribuito ad alimentare il clima di distanza tra le ex protagoniste del programma.

La recente rottura tra Cristiana ed Ernesto sembra quindi aver riacceso vecchie dinamiche mai del tutto sopite.