Uomini e Donne, Ernesto Passaro sulla rottura con Cristiana Anania: “Non me lo aspettavo, è stata lei a chiudere”

La storia tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, nata nello studio di Uomini e Donne, è ufficialmente giunta al termine. Una notizia che ha sorpreso i fan del programma, convinti che tra i due ci fosse un legame solido e destinato a durare dopo l’uscita televisiva.

A confermare la fine della relazione è stata per prima l’ex tronista, che dopo giorni di indiscrezioni social ha deciso di chiarire pubblicamente la situazione. Fino a quel momento, invece, Ernesto aveva scelto il silenzio.

Ernesto Passaro rompe il silenzio: la sua versione dei fatti

Nel corso di una diretta social, come riportato da VicolodelleNews, Ernesto Passaro ha deciso di raccontare la sua versione della rottura, affrontando anche le numerose voci circolate online.

L’ex corteggiatore ha smentito con fermezza le segnalazioni che lo vedevano coinvolto con un’altra persona: “Ero insieme ai miei amici, volevo solo distrarmi da ciò che stava accadendo tra me e Cristiana. Sono tutte falsità e fandonie, e chi diffonde certe voci dovrà dimostrarle”. Argomenti uomini e donne

Ernesto ha inoltre annunciato di essere pronto a tutelarsi legalmente nel caso in cui le accuse non dovessero essere supportate da prove concrete.

La rottura con Cristiana Anania: “È stata una sua scelta”

Nel suo intervento, Ernesto Passaro ha anche confermato che la decisione di interrompere la relazione sarebbe arrivata da Cristiana Anania, lasciandolo spiazzato: “Fino a due giorni fa eravamo pronti a superare le difficoltà della nostra relazione. Poi Cristiana ha fatto una dichiarazione e ho capito che le sue intenzioni erano altre”.

L’ex corteggiatore ha ribadito di non voler essere dipinto in modo errato, respingendo ogni insinuazione sul suo comportamento: “Non sono il tipo di persona che manca di rispetto. Non farei mai certe cose in pubblico, soprattutto se fossi coinvolto sentimentalmente”.