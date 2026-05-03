Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono lasciati: l'annuncio e la verità sulla rottura

È ufficiale: la storia d’amore tra Cristiana Anania e Ernesto Passaro, nata negli studi di Uomini e Donne, è giunta al capolinea. I due avevano lasciato il programma insieme lo scorso gennaio, ma da qualche settimana i segnali di crisi erano diventati sempre più evidenti.

A confermare tutto è stata Cristiana Anania, che ha scelto di parlare direttamente ai suoi follower con un video pubblicato su Instagram. Senza giri di parole, ha spiegato che la relazione con Ernesto è finita già da qualche tempo, chiarendo così i dubbi dei fan che da giorni si interrogavano su cosa stesse accadendo.

“Io ed Ernesto ci siamo ufficialmente lasciati. È già passato qualche settimana e credo sia giusto fare un po’ di chiarezza”, ha dichiarato.

Negli ultimi giorni, infatti, erano circolate diverse voci, tra cui alcune segnalazioni su una presunta serata di Ernesto in un locale a Napoli. Cristiana ha però ridimensionato la questione, spiegando di non essere a conoscenza dei fatti e sottolineando un aspetto fondamentale: essendo ormai separati, entrambi sono liberi di vivere la propria vita senza dover rendere conto all’altro.

Nonostante la rottura, il tono delle sue parole resta pacato e privo di rancore. Cristiana ha infatti voluto ricordare l’importanza che Ernesto ha avuto nella sua vita, lasciando trasparire ancora affetto nei suoi confronti. Argomenti uomini e donne

“Nonostante tutto, continuo a volergli bene: è stato una persona molto importante per me”.

Dietro la decisione di lasciarsi, secondo quanto emerso, ci sarebbe la convivenza. I due avevano infatti iniziato a vivere insieme da poche settimane, ma la quotidianità avrebbe fatto emergere incompatibilità difficili da gestire, portandoli a prendere strade diverse.

La loro storia aveva appassionato molti spettatori di Uomini e Donne, diventando una delle più seguite dell’ultima stagione. Proprio per questo, la notizia della separazione ha rapidamente fatto il giro dei social, dividendo i fan tra sorpresa e dispiacere.