Uomini e Donne, Alessio Rubeca svela la sua verità sulla rottura con Sara Gaudenzi e mostra il messaggio di lei

Alessio Rubeca ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione sulla burrascosa fine della relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi, che lo aveva scelto lo scorso 12 marzo durante il noto dating show di Maria De Filippi.

Negli ultimi minuti, Sara Gaudenzi aveva condiviso sui suoi social alcune segnalazioni di presunti tradimenti da parte di Alessio. Ora, l’ex corteggiatore ha voluto chiarire la situazione, difendendosi e spiegando le ragioni della rottura.

Le dichiarazioni di Alessio Rubeca

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Alessio Rubeca ha spiegato con fermezza che non c’è stato alcun tradimento. Ha precisato che la loro relazione si è conclusa mercoledì scorso, poco prima del suo compleanno, che ha trascorso con altre persone dentro casa. Riguardo ai video condivisi sui social, Alessio ha chiarito che non hanno alcun senso: la persona di spalle era un suo amico e la ragazza presente era una sua amica. “Non sarei così stupido da andare lì per baciare qualcuno”, ha aggiunto, sottolineando che sarebbe stato immediatamente riconosciuto. Argomenti uomini e donne

Alessio ha anche anticipato che avrebbe condiviso sui social un messaggio ricevuto da Sara Gaudenzi, in cui lei scriveva: “Te la farò pagare, fosse l’ultima cosa che faccio”, e poco dopo ha pubblicato lo screenshot in questione, chiarendo così il tono acceso della vicenda.

Le cause della rottura secondo Alessio

Secondo Alessio Rubeca, la fine della storia è stata determinata principalmente da una distanza emotiva che esisteva già da tempo. Nonostante il rapporto sia durato meno di due mesi, il ragazzo ha sottolineato come le divergenze personali ed emotive abbiano reso inevitabile la separazione, senza che ci fosse alcun tradimento da parte sua.