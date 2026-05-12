Uomini e Donne, Sara Gaudenzi rompe il silenzio sulla crisi con Alessio Rubeca: “È sparito per giorni, non so se mi ha tradita”

La relazione tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, nata nello studio di Uomini e Donne, sarebbe arrivata a un punto di svolta. Secondo le ultime indiscrezioni circolate online, la coppia avrebbe interrotto la propria relazione dopo mesi di forte complicità e progetti condivisi.

Dal sogno della convivenza alla crisi improvvisa

Solo poche settimane fa, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca apparivano molto uniti e pronti a fare un passo importante: la convivenza a Roma. L’idea era quella di consolidare il rapporto e costruire una quotidianità stabile dopo l’esperienza televisiva.

Tuttavia, negli ultimi giorni, qualcosa sembra essersi incrinato. I fan hanno notato un dettaglio significativo: la coppia ha smesso di pubblicare contenuti insieme sui social, un’abitudine che fino a poco tempo prima era frequente. Argomenti uomini e donne

Il post social che accende i sospetti

A far discutere è stato anche un recente messaggio pubblicato da Sara Gaudenzi sui suoi profili social: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio… Stay Tuned”.

Una frase che molti utenti hanno interpretato come una possibile frecciatina nei confronti di Alessio Rubeca, alimentando le voci su una crisi ormai profonda.

Le indiscrezioni sulla rottura

A rafforzare l’ipotesi di una separazione è intervenuta anche Deianira Marzano, che tramite una storia Instagram ha dichiarato: “Sì, si sono lasciati. Lui l’ha tradita”.

La versione di Sara Gaudenzi

Contattata da Lorenzo Pugnaloni, Sara Gaudenzi ha deciso di rompere il silenzio raccontando la sua versione dei fatti: “Io non so cosa è successo, se mi ha tradito o no. So solo che abbiamo litigato e che è sparito per quattro giorni andando a ballare tutto il weekend. È venuto a parlarmi solo oggi negando ogni tradimento e chiedendomi scusa. In questo momento mi sento ferita e non so neanche cosa sia giusto dire o pensare”.