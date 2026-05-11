Uomini e Donne: Giada e Nicola, storia già al capolinea? Il retroscena e chi ha deciso la rottura

Tra le coppie che hanno maggiormente fatto discutere nello studio di Uomini e Donne nelle ultime settimane c’è sicuramente quella formata da Giada e Nicola, i quali sin da subito hanno intrapreso una conoscenza piuttosto turbolenta.

Inizio turbolento tra Giada e Nicola

Nonostante il reciproco interesse iniziale, i due non sono mai riusciti a capirsi appieno. Giada ha definito Nicola soffocante, chiedendogli più spazio e tempo, affermazioni che hanno fatto risentire il cavaliere. Tuttavia, Nicola ha deciso di continuare a conoscerla, mostrando interesse a proseguire la frequentazione.

Il momento della rottura in studio

Vedendo però l’interesse della dama scemare sempre di più, Nicola ha deciso di porre fine alla loro frequentazione. La situazione si è complicata ulteriormente nelle ultime puntate, quando i due hanno avuto una discussione al centro studio. Argomenti uomini e donne

Giada ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da Nicola, il quale ha spiegato che si trattava di un errore, avendo schiacciato il tasto sbagliato mentre guardava le foto della dama. A quel punto, Nicola ha annunciato la sua intenzione di lasciare il programma da solo. Giada, scoppiando in lacrime, ha chiesto un confronto al di fuori dello studio, richiesta però rifiutata dal cavaliere.

Ritorno insieme e nuova promessa

Nella puntata successiva, i due sono tornati in studio insieme, dopo aver lasciato il programma separati con la promessa di un aperitivo chiarificatore. In quell’occasione, Giada e Nicola hanno annunciato di essere pronti a iniziare una frequentazione all’esterno, nonostante i dissapori passati.

La storia già finita dopo pochi giorni

Nonostante la nuova partenza, sembrerebbe che l’idillio tra i due sia già finito. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la storia tra Giada e Nicola si sarebbe già conclusa: la rottura è avvenuta esattamente 3 giorni dopo l’uscita dal programma, ed è stata Nicola a prendere la decisione di chiudere la relazione.