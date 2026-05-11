Tara Gabrieletto, la verità sulla fine del matrimonio con Cristian Galella: “Finì per un tradimento, ora aspetto il divorzio”

Tara Gabrieletto si racconta in una lunga intervista a Fanpage.it, ripercorrendo la sua storia con Cristian Gallella, il difficile percorso verso il divorzio e la nuova vita accanto al compagno Vincenzo Alesiani. Tra amore, sofferenza e rinascita personale, l’ex volto di Uomini e Donne si mostra oggi più consapevole e determinata.

Dall’esperienza a Uomini e Donne al successo televisivo

A distanza di 14 anni dall’ingresso a Uomini e Donne, Tara Gabrieletto ricorda con lucidità la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi: “Ero molto giovane, mi ha fatto crescere e diventare donna. Ho imparato a usare la testa più dell’istinto”.

Un percorso che l’ha portata a diventare uno dei volti più riconoscibili del dating show, dove ha conosciuto proprio Cristian Gallella, il tronista che la scelse nel 2012. Argomenti uomini e donne

L’amore con Cristian Gallella e la crisi del matrimonio

La relazione tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella è stata tra le più seguite della TV italiana. Dopo la partecipazione a Temptation Island nel 2014 e il matrimonio nel 2016, la coppia ha però vissuto una progressiva crisi fino alla separazione nel 2020.

Tara oggi parla senza filtri: “Ho capito che quel matrimonio era stato fatto tanto per. Le promesse erano tante parole e pochi fatti”.

La decisione di chiudere il rapporto è stata sua: “Nel giro di cinque giorni ho lasciato Roma e mi sono trasferita a Vicenza. Quando perdi la fiducia è difficile recuperarla”.

Il presunto tradimento e la fine definitiva della relazione

Tra le cause della rottura, Tara Gabrieletto parla anche di un possibile tradimento: “Ho visto messaggi e ascoltato audio. Per me il tradimento non è solo fisico, ma anche emotivo”.

Una scelta sofferta ma definitiva: “Se avessimo riprovato sarebbe stata una vita di inferno per entrambi.”

Il divorzio ancora in sospeso

Oggi il percorso legale non è ancora concluso: “Il divorzio arriverà tra maggio e giugno. Il mio avvocato sta facendo un miracolo”.

Con ironia aggiunge: “Vorrei partorire finalmente… il divorzio!”.

La nuova vita con Vincenzo Alesiani

Oggi Tara Gabrieletto è legata sentimentalmente a Vincenzo Alesiani, con cui convive praticamente da subito: “Siamo andati a convivere venti giorni dopo esserci conosciuti.”

Un rapporto nato in modo semplice e spontaneo, che oggi rappresenta una nuova stabilità: “È la persona più buona che abbia mai conosciuto”.

Il lavoro con gli animali e la passione per la toelettatura

Oltre alla vita privata, Tara è impegnata nel lavoro di toelettatrice e operatrice cinofila: “Gli animali per me sono ossigeno. Con loro mi sento me stessa”.

Si occupa anche di cani con traumi e storie di violenza: “Con me cambiano completamente. Non ti giudicano, ti danno solo amore”.

Il problema fisico e il rischio operazione

Il lavoro intenso ha però avuto conseguenze fisiche: “Ho la cuffia dei rotatori infiammata e due tendini strappati”.

Una situazione delicata che potrebbe costringerla a cambiare lavoro: “Sto facendo fisioterapia e palestra sei giorni su sette”.

Il futuro: matrimonio e ritorno in TV

Sul futuro sentimentale, Tara non esclude nuove nozze: “Non avrei problemi a sposarmi di nuovo. La persona accanto a me non deve pagare per il mio passato”.

E sul ritorno in televisione: “Mi piacerebbe tornare in TV, ma voglio mostrarmi per quella che sono davvero”.

Una nuova Tara Gabrieletto, tra passato e rinascita

Tra amore, dolore e cambiamenti, Tara Gabrieletto oggi racconta una fase di forte evoluzione personale. Il passato con Cristian Gallella è ormai alle spalle, mentre il presente con Vincenzo Alesiani, il lavoro e la passione per gli animali rappresentano una nuova stabilità.

“Ora c’è Tara e poi viene tutto il resto”.