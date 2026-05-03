Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca verso la convivenza: la coppia nata a Uomini e Donne fa sul serio

A meno di due mesi dalla loro uscita da Uomini e Donne, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca sembrano già pronti a compiere un passo importante nella loro relazione: la convivenza.

La coppia, formatasi nello studio del dating show di Maria De Filippi, continua a far parlare di sé sia per l’evoluzione del rapporto sia per le numerose polemiche social che li hanno coinvolti nelle ultime settimane.

La scelta di Sara Gaudenzi nello studio di Uomini e Donne

Il percorso di Sara Gaudenzi all’interno del programma si è concluso lo scorso 12 marzo, in una puntata particolarmente intensa e ricca di tensione.

Tra dubbi espressi in studio, anche da parte degli opinionisti, e un clima generale di incertezza, l’ex tronista ha deciso di interrompere anticipatamente il suo trono per lasciare il programma insieme a Alessio Rubeca, il corteggiatore che più l’aveva colpita.

Una scelta coraggiosa, che fin da subito ha diviso il pubblico.

Critiche social e tensioni post-programma

Dopo l’uscita dal dating show, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca hanno dovuto affrontare una forte ondata di commenti negativi sui social.

Non sono mancati anche confronti a distanza con altri ex protagonisti del programma, tra cui Cristiana Anania ed Ernesto Passaro (ieri lei ha annunciato la rottura) che hanno alimentato ulteriormente il dibattito online. Argomenti uomini e donne

Nonostante le critiche, la coppia ha continuato a mostrarsi unita e determinata a proseguire la relazione lontano dalle dinamiche televisive.

Indizi di convivenza: trasloco e nuova casa a Roma

Negli ultimi giorni, i profili Instagram dei due hanno alimentato nuove indiscrezioni. Sara Gaudenzi ha infatti parlato apertamente di trasloco, mostrando anche alcune immagini di un appartamento in fase di ristrutturazione.

Un dettaglio che sembra confermare un progetto già anticipato dai diretti interessati: la volontà di andare a vivere insieme a Roma. Un desiderio che, secondo quanto emerso recentemente, si starebbe concretizzando proprio in queste settimane.

Una relazione sempre più solida nonostante lo scetticismo

Nonostante una parte del pubblico continui a mostrare scetticismo sulla genuinità della coppia, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca sembrano intenzionati a proseguire il loro percorso insieme senza lasciarsi influenzare dalle critiche.

La possibile convivenza rappresenterebbe un passo importante per la coppia nata a Uomini e Donne, segnale di una relazione che, almeno per ora, appare sempre più stabile.