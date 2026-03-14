Clamoroso colpo di scena tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne. A poche ore dall’annuncio della fine della loro relazione, Nicole Belloni e Flavio Ubirti sono già al centro di una nuova polemica social che coinvolge anche l’ex corteggiatrice Martina Cardamone.

La notizia della rottura tra Nicole e Flavio non ha sorpreso particolarmente i fan, visto che era già da alcune settimane che si vociferava di una possibile crisi.

Il commento di Martina Cardamone sulla rottura

Tra i tanti commenti apparsi sui social dopo la notizia della rottura, non è passato inosservato quello di Martina Cardamone, ex corteggiatrice di Flavio e sua “non scelta” nel programma.

Martina ha pubblicato una frase che molti utenti hanno interpretato come una frecciatina alla coppia: “A volte prendere le decisioni che ci sembrano più semplici ci portano a soddisfazioni veloci e risultati vuoti”.

La replica di Nicole Belloni a Martina Cardamone

Il commento di Martina Cardamone non è passato inosservato a Nicole Belloni, che ha deciso di rispondere pubblicamente alla sua ex rivale con parole piuttosto dure.

Nicole ha scritto sui social: “Aspettavi solo una situazione del genere per i tuoi dieci minuti di attenzione. Dalla fine del programma hai sempre fatto la vittima trovando sempre un pretesto per attaccarmi. Nel frattempo non hai mai avuto rispetto per la mia relazione, mandando continuamente frecciatine. Questa è la prima e l’ultima volta che parlerò di te. Spero tu sia felice adesso”. Argomenti uomini e donne

Una replica che ha subito acceso ulteriormente la polemica.

La controreplica di Martina Cardamone

Dopo le parole di Nicole Belloni, è arrivata anche la risposta di Martina Cardamone, che ha deciso di chiarire la sua posizione con un nuovo messaggio sui social.

Martina ha dichiarato: “È affascinante osservare come certe persone abbiano un bisogno vitale di sentirsi protagoniste, al punto da inventare ‘frecciatine’ inesistenti per giustificare la propria insicurezza. La vita va avanti anche dopo un programma televisivo, ma evidentemente c’è chi preferisce restare ancorato a vecchi copioni pur di sentirsi ancora al centro della scena.

Soprattutto bisognerebbe evitare di sentirsi sempre chiamati in causa: all’interno di una coppia si è in due”.