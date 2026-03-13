La notizia era nell’aria già da alcune settimane, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati. A comunicarlo è stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne con l’ormai consueto comunicato scritto in bianco su sfondo nero:

"Io e Nicole abbiamo deciso, di comune accordo, di proseguire le nostre strade separatamente.

Dopo un primo periodo in cui stavamo bene insieme e ci sembrava tutto bello, con il passare del tempo ci siamo resi conto che, pur volendoci bene, alcune nostre caratteristiche e modi di vivere la relazione non riuscivano più a trovare il giusto equilibrio per costruire un percorso di coppia. Argomenti uomini e donne

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Per il bene di entrambi abbiamo preso questa decisione in serenità e rispetto reciproco, e il bene che ci siamo voluti continuerà ad esserci".