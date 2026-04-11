Uomini e Donne, Nicole Belloni svela perché è finita con Flavio Ubirti: la confessione dopo la rottura

La storia d’amore tra Nicole Belloni e Flavio Ubirti, nata a Uomini e Donne, è ufficialmente giunta al capolinea. Dopo settimane di indiscrezioni e voci social, è stata proprio l’ex corteggiatrice a chiarire i motivi della separazione, facendo luce su una decisione maturata con consapevolezza e serenità.

Dalla conoscenza a Uomini e Donne alla relazione fuori dal programma

Nicole Belloni e Flavio Ubirti si erano conosciuti durante il percorso televisivo a Uomini e Donne, dove la loro frequentazione era nata sotto gli occhi delle telecamere. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, la scelta finale di Flavio aveva portato i due a iniziare una relazione al di fuori del programma.

In un primo momento, la coppia sembrava destinata a una storia solida e duratura, ma la realtà quotidiana ha presto cambiato le prospettive.

La rottura ufficiale arrivata a marzo

Lo scorso 13 marzo, Nicole Belloni e Flavio Ubirti hanno annunciato la fine della loro relazione, lasciando sorpresi fan e follower che avevano seguito con interesse la loro storia. A distanza di settimane, Nicole ha deciso di spiegare pubblicamente cosa abbia portato alla rottura.

Le parole di Nicole Belloni: “Troppo diversi per stare insieme”

Rispondendo a un commento sui social, Nicole Belloni ha raccontato con sincerità le motivazioni della separazione: “Purtroppo, come spesso succede, una persona la conosci davvero solo con il tempo. Noi ci siamo conosciuti in un programma televisivo e, vivendo quell’esperienza, abbiamo avuto poco spazio e poco tempo per conoscerci fino in fondo. Quando poi siamo usciti da quel contesto e abbiamo iniziato a vederci nella vita reale, ci siamo resi conto con più lucidità che eravamo due persone troppo diverse e, in molti aspetti, incompatibili per costruire una relazione stabile”. Argomenti uomini e donne

L’ex corteggiatrice ha poi chiarito che non ci sarebbero stati conflitti o eventi negativi alla base della separazione: “Non c’è stato nulla di negativo o di particolare, semplicemente non eravamo giusti l’uno per l’altra. Siamo comunque rimasti in ottimi rapporti e ci siamo lasciati in modo sereno e rispettoso”.

Nessun nuovo amore per Nicole Belloni

Negli ultimi giorni si era diffusa anche una voce su un possibile nuovo flirt per Nicole Belloni, complice uno scatto social in compagnia di un uomo misterioso. Tuttavia, la diretta interessata ha smentito ogni indiscrezione, chiarendo la sua situazione sentimentale attuale: è single e felice, e al momento non sarebbe impegnata in nessuna nuova relazione.

“A volte volersi bene non basta”

A chiudere il suo racconto, Nicole ha sottolineato una riflessione che riassume il senso della rottura con Flavio Ubirti: “Alla fine, resta il bello di aver condiviso un’esperienza importante, ma anche la consapevolezza che a volte volersi bene non basta per stare insieme”.