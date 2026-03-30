Anticipazioni Uomini e Donne: clamoroso ritorno nel Trono Over, una coppia lascia insieme il programma

Ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Gianni Sperti nei panni di opinionisti. Tra ritorni inattesi, nuove frequentazioni e momenti di tensione, il programma promette come sempre colpi di scena e storie d’amore appassionanti. Di seguito le anticipazioni fornite da IsaeChia.

Trono Over: ritorni e nuove storie

Il Trono Over è stato protagonista di tre registrazioni ricche di emozioni. Tra i momenti più seguiti, c’è stato il ritorno di Cristina Tenuta, scesa per corteggiare uno dei cavalieri del parterre, che l’ha accolta con grande entusiasmo e l’ha tenuta.

Non sono mancati aggiornamenti sulle coppie già formate: Guido Ricci e Federica Clazzer, usciti insieme dalla trasmissione lo scorso novembre, hanno confermato di essere ancora felici e di avere progetti importanti, tra cui la convivenza. Guido ha già dato un acconto per una casa e le ha regalato un portachiavi per il loro nido d’amore.

Tra le coppie che hanno lasciato lo studio oggi, c’è stata Paola insieme a Paolo. L’uscita, però, non è stata del tutto spontanea da parte di lui: Paola gli ha dato un ultimatum, dicendo “io esco da sola, se mi vuoi seguire bene, altrimenti rimani qua”. Dopo un momento di incertezza, Paolo ha deciso di seguirla. Lei ha spiegato di aver provato un colpo di fulmine fin dalla prima volta che aveva ballato con lui e di aver capito che era l’uomo della sua vita, ma di non vedere altrettanta convinzione in lui.

Tra le novità in studio, Barbara De Santi ha accolto un nuovo cavaliere e ha deciso di tenerlo, mentre Gemma Galgani continua la sua frequentazione con due cavalieri. Marina Brochetta, dopo aver chiuso con Stefano e aver frequentato Giancarlo, ha incontrato Marcello, appassionato di moda e viaggi, decidendo di tenerlo. Argomenti uomini e donne

Non sono mancati i momenti di tensione: Marco ha confessato di essersi innamorato di Cinzia Paolini, ma lei non sembra ricambiare con la stessa intensità, e Tina Cipollari ha scherzato sostenendo che Cinzia sia interessata solo alla liquidazione ricevuta da Marco. Infine, c’è stata una discussione tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa: Elisabetta ha raccontato che la panettiera di Sebastiano lo avrebbe contattato per lui, ma Sebastiano lo nega. Inoltre, l’8 marzo Sebastiano avrebbe fatto recapitare dei fiori tramite il cugino di Elisabetta, che ha deciso di chiudere definitivamente la vicenda con la frase “per me è finita”.

Trono Classico: tensioni e litigi

Anche il Trono Classico ha regalato colpi di scena. La puntata di Ciro Solimeno è stata breve ma intensa: appena 15 minuti di registrazione, interrotti da un litigio con le corteggiatrici Elisa Leonardi e Martina Calabrò.

Il diverbio è nato perché Elisa aveva preparato una torta per il compleanno di Ciro, ma il tronista non l’ha nemmeno ringraziata, scatenando la sua delusione. Anche Martina, in esterna, gli aveva preparato una torta, ma Ciro sembrava distratto e continuava a pensare a Elisa. Di fronte alle tensioni, Martina ha deciso di mettersi da parte, mentre Elisa ha continuato a discutere con il tronista.

Alla fine, Martina è uscita dallo studio, seguita poco dopo da Ciro e poi da Elisa, lasciando il pubblico con il dubbio su come evolverà la situazione tra i protagonisti del Trono Classico.