Angelina Mango ritrova l'amore? Chi è il nuovo fidanzato della cantante

Dopo un periodo difficile e lontano dalle scene, Angelina Mango è tornata a brillare dal vivo, riconquistando il pubblico con una serie di esibizioni nei teatri italiani. La cantante lucana inaugura così una nuova fase artistica, segnata da energia rinnovata e grande entusiasmo.

Il ritorno sul palco di Angelina Mango

Dopo mesi complessi, Angelina Mango ha scelto di ripartire dalla musica, il suo punto fermo. Il ritorno nei teatri rappresenta non solo una ripresa professionale, ma anche un segnale importante di crescita personale. I fan hanno accolto con entusiasmo questo comeback, dimostrando un affetto mai venuto meno.

La fine della relazione con Antonio Cirigliano

Sul fronte privato, si è chiusa la lunga relazione con Antonio Cirigliano, storico fidanzato e chitarrista della sua band. Una separazione avvenuta nel massimo riserbo: nessun annuncio ufficiale né dichiarazioni pubbliche, ma una rottura ormai alle spalle.

Chi è Antonio Agostinelli: il nuovo amore

Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, da qualche tempo, nella vita della cantante è arrivato un nuovo Antonio: Antonio Agostinelli. Fotografo e creativo, Agostinelli collabora con LaTarma, la società che cura il management dell’artista.

I due hanno lavorato insieme al videoclip del brano “Velo sugli occhi”, pubblicato nell’ottobre 2025, dando il via a una collaborazione che si è trasformata anche in qualcosa di più.

Una relazione discreta ma non nascosta

Sebbene la relazione non sia mai stata ufficializzata, la coppia non sembra volerla nascondere. Sui social, Antonio Agostinelli ha condiviso alcuni scatti insieme ad Angelina Mango, immediatamente notati dai fan più attenti.

Le immagini hanno acceso la curiosità del pubblico, alimentando l’interesse per questa nuova fase sentimentale della cantante.



